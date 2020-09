Os Ensaios do Observador juntam artigos de análise sobre as áreas mais importantes da sociedade portuguesa. O objetivo é debater — com factos e com números e sem complexos — qual a melhor forma de resolver alguns dos problemas que ameaçam o nosso desenvolvimento.

O atual sistema elétrico português é um mercado altamente fragmentado, com cerca de 70% dos preços regulados direta ou indiretamente através das Feed-in-tariffs (FITs) e dos Contratos de Aquisição de Energia (CAEs) e dos Contratos Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMECs). Apesar de haver o MIBEL, em que existem mercados spot e a prazo juntamente com Espanha, fazem-se sentir as elevadas distorções introduzidas pelos regimes especiais, gerando mercados em concorrência residual altamente distorcidos. Às dificuldades técnicas criadas pela introdução maciça de energias intermitentes, vieram juntar-se os valores elevados das FITs concedidas a tecnologias imaturas, e os substanciais custos de integração. Gerou-se um elevado excesso de oferta, mas sobretudo um sistema que tanto pode importar em determinado momento cerca de 20% do seu consumo do sistema espanhol, como passadas umas horas já está a exportar montantes equivalentes. O grau de eficiência técnica baixou substancialmente, na medida em que é necessário criar formas de armazenagem cada vez maiores para ocorrer aos excedentes, e o pára-arranca das centrais de potência firme aumenta muito o custo, reduz a vida técnica dos equipamentos e torna o sistema pouco flexível, aumentando as emissões de carbono.

Os estudos sobre o futuro dos sistemas elétricos recomendam que este deve ser otimizado do ponto de vista técnico (melhores e mais eficientes tecnologias de geração, rede inteligente e transporte com minimização de perdas) e económico (minimização de custos para as famílias e contribuição para a competitividade das empresas). Deve ser seguro, evitando os apagões e com qualidade de estabilidade. E, cada vez mais, a energia deve ser distribuída de forma flexível e o mais descarbonizada possível, dadas as metas justas e equilibradas a atingir de emissões. Ora, é nesta lógica que devemos planear e conceber o nosso sistema elétrico.

Nas últimas duas décadas, e com o patrocínio da Comissão Europeia, introduziu-se um novo paradigma no desenho e planeamento do sistema elétrico, em que o objetivo deixou de ser reduzir o custo final de produção. Pelo contrário, o horizonte passou a ser simplesmente a satisfação de objetivos pré-fixados de redução do carbono, ou de introdução de renováveis intermitentes, introduzidos como se fosse programação central, sem preocupação dos custos para o consumidor, sem se procurar otimizar as trajetórias para os atingir, seja em termos tecnológicos (maturidade da tecnologia) seja em termos económicos (atribuição de subsídios com menor custo para o consumidor).

Seguindo esta lógica, o Plano Nacional de Energia e Clima 2021-2030 (PNEC-2030) é um documento apenas focado nas emissões de carbono. Não tem nenhum balanço energético nem estuda os custos de produção e preços finais de equilíbrio dos mercados grossista e do consumidor, alheando-se de problemas de segurança do sistema elétrico e do impacto sobre a situação concorrencial da nossa economia. Em parte, só posteriormente o relatório sobre Monitorização do Sistema Elétrico para 2020-2040 faz um estudo da segurança do sistema, mas continuamos a não ter um documento público sobre custos e preços, bem como diferentes alternativas de custeio para otimizar o sistema do ponto de vista económico. Em termos económicos estamos a regressar ao tempo pré-Adam Smith, ou seja, finais do século XVIII.

Neste ensaio, procuramos analisar a evolução da procura e oferta de eletricidade, os problemas de equilíbrio em determinados cenários, e as implicações em termos de custos de produção. Não se estuda o impacto do Plano do Hidrogénio do Governo, que essencialmente pretende instalar mais centrais solares para produzir hidrogénio, e que agravaria ainda mais os custos aqui calculados. Para contribuir para um debate mais profícuo, a que este Governo se tem furtado, vamos dar um exemplo de um Plano Alternativo que permitiria reduzir substancialmente os custos globais de produção e assim contribuir para a redução dos preços da eletricidade das famílias, assim como aumentar a competitividade da nossa economia. Com certeza que haveria outros, mas este é um exemplo.

Produção de eletricidade, consumo e cenários de oferta/procura

O PNEC prevê um aumento significativo da capacidade de produção de eletricidade, caraterizado por uma taxa de crescimento anual de 0,8% entre 2019 e 2030 (enquanto que no período de 2007-2019 cresceu a 1,9%). Devido à crise económica causada pela pandemia de Covid-19, há uma quebra estimada de 6% em 2020. Contudo, é a retirada prematura das centrais a carvão, devido às metas ambiciosas de redução de emissões, que leva a uma queda ainda mais acentuada em 2021, que corresponde a 30% em relação a 2018, crescendo depois devido às adições de energias intermitentes.

A outra caraterística importante é o aumento das energias renováveis, e em particular da energia solar e eólica. O total das renováveis passa de uma percentagem de 51% em 2018 para 86% em 2030, e as intermitentes de 23% para 60%.