À medida que estas regras foram sendo aplicadas, o pânico foi-se espalhando ao longo do fim-de-semana. Este domingo, os supermercados em Milão entraram em rotura, depois de uma corrida às lojas ter deixado as prateleiras vazias, como mostram as imagens que circulam nas redes sociais.

#Milano residents stacking up in fear of #Coronavirus spread, ready to lock down in their homes. No panic but the stress is in the air. pic.twitter.com/jfYnoE2y3Q — Ashtyn G (@TwoWolfies) February 23, 2020

Empty shelves in supermarkets in #Italy. People have rushed to shop for food, disinfectants and other supplies as the number of people affected by #coronavirus in the country continues to grow. pic.twitter.com/9GsDWP0ERa — Mariaelena Agostini (@AgostiniMea) February 23, 2020

Filipe Batista e a família deram de caras com essa realidade este domingo de manhã. Quando a mulher de Filipe foi às compras antes da hora de almoço, como faz todos os domingos, deparou-se com um supermercado cheio de gente, onde os clientes tinham os carrinhos apinhados. Mais tarde, alguns amigos foram também às compras e encontraram as prateleiras totalmente vazias. Fotografaram-nas e enviaram as imagens a Filipe pelo Whatsapp. A sua mulher tentou então ir comprar enlatados, antes que esgotassem de vez, mas não teve sorte. Já não havia nada nas prateleiras.

Sou português no Norte de Itália. O pânico começa a instalar-se. Os supermercados hoje a meio da tarde, com prateleiras vazias. Enlatados foram dos primeiros artigos a esgotar.

Amanhã todas as escolas da Lombardia, Veneto e Piemonte estarão fechadas. pic.twitter.com/4ksarfrZBn — FBS ???????? ???????? ???????? ???????? (@filipebatsilv) February 23, 2020

“Tem havido uma corrida espontânea aos supermercados, isto foi de facto bottom-up. As pessoas sentiram que precisavam de ter abastecimentos em casa e começaram a trazer do supermercado bens de longa duração, como os enlatados e as massas. Foram as primeiras coisas a esgotar”, conta este cientista, cujo principal receio não está tanto na possibilidade de o coronavírus chegar à sua localidade. O que Filipe mais teme, conta, é que o sistema de saúde não seja capaz de dar resposta a um surto de grande dimensão: “O meu maior receio é que, se o nível de infeções aumentar exponencialmente, o sistema não tenha capacidade de dar resposta a todos os casos. Apesar da mortalidade não ser muito elevada, as pessoas que estão infetadas precisam de tratamento.”

De acordo com o La Stampa, já não é possível encontrar desinfetante em nenhuma loja de Milão e as máscaras já esgotaram nas farmácias. O Repubblica acrescenta outra informação perturbadora: na manhã de domingo, já era possível encontrar na Amazon desinfetante a um preço sete vezes superior ao normal, o que levou o próprio gigante retalhista a intervir e a impor um teto ao preço daquele tipo de produto.

Uma situação que já foi criticada por alguns, como a diretora do instituto de análises do hospital Luigi Sacco, em Milão. Maria Rita Gismondo levou a sua indignação para o Facebook, onde escreve que a sua equipa tem trabalhado dia e noite e que está exausta. “Tratam esta infeção como se fosse uma pandemia letal, mais grave do que uma gripe. Não é, olhem para os números”, afirmou, apontando para o número de mortes, que à altura tinha sido de apenas uma no país, comparada com 217 por gripe na semana anterior.

Coronavírus representa “risco real” para a economia global

“Psicose” para uns, precauções necessárias para outros. E não é apenas no país que se vão sentindo os efeitos deste rápido contágio dentro da Lombardia. Ao longo do fim-de-semana, foram chegando reações de vários países para tentar conter o Covid-19 dentro de Itália. A líder do partido de extrema-direita francês União Nacional (ex-Frente Nacional), Marine Le Pen, sugeriu por exemplo o fecho da fronteira entre França e Itália no caso de o surto ficar “fora do controlo”, dizendo que mais vale fazer demais do que ficar aquém.