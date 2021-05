Improvisado por elas?

Sim, depois de muitas conversas que tivemos. Conversámos muito, conversámos sobre o que nos interessava ver e fizemos dois workshops com uma atriz encenadora. E nesses workshops dávamos às pessoas situações para elas dramatizaram e elas fizeram-no. Já estavam conscientes e sensibilizadas para o tipo de filme que iria ser, que se iria basear nesse dispositivo.

Nos diários há alguma referência a isso?

Sim, há excertos dos diários da médica alemã, que tinha na primeira página um autocolante do Otelo Saraiva de Carvalho. Ela trouxe esse diário, pude ver e traduzir do alemão para português. Também me inspirei numa outra alemã que escreveu na cooperativa da Torre Bela, chama Helga Novak. Por um lado, havia um argumento que foi escrito, com muitas páginas, mas que foi destruído, foi posto de lado. Contudo, esse argumento deu-nos bases sólidas, para trabalhar. Fomos dando às pessoas situações baseadas nesse argumento. Havia uma situação de mulheres a lavarem a roupa, a queixarem-se da roupa que tinham para lavar e do branco português, que de tão branco quase cegava. As mulheres estrangeiras quando vinham para Portugal, vinham participar em todos os trabalhos… e era imenso, muito trabalho mesmo. Eram jovens muitas delas, que vinham fazer estágios ou ajudar nos trabalhos, eram assistentes sociais, médicas.

De onde nasce a ideia para a forma do filme?

Acredito que a gestualidade, o vocabulário das pessoas em ação, em dramatização, é muito mais sugestiva do que ter as cabeças falantes a darem depoimentos. A emoção vê-se depois na gestualidade, no corpo, na atitude, na interação. Interessava-me muito vê-las em ação, em interação. Também os queria ver nos locais que foram ocupados e que eram cooperativas. Isso também me interessava bastante, com o aspeto que os locais têm hoje.