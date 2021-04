A prisão de Périgueux, no Sudoeste de França, era uma fortaleza gelada e sombria com masmorras fedorentas e humidade a escorrer pelas paredes. Os 12 agentes do SOE da armadilha de Villa des Bois – metade britânicos e a outra metade franceses – tinham sido deixados a apodrecer durante cerca de seis meses entre a sujidade, e o moral era baixo. Um deles, o tenente Jumeau, descreveu a experiência como “degradante e humilhante ao mais alto nível”. Tinham suportado um longo inverno sem aquecimento e só lhes eram permitidos dez minutos no exterior por dia, num espaço cuja única torneira tinha congelado, pelo que eram incapazes de se lavar. Nem Peter Churchill nem Olive nem o seu sucessor, Carte, pareciam ter realizado quaisquer progressos para a sua libertação ou sido capazes de oferecer esperança para o futuro. Os homens, conhecidos no SOE como Clan Cameron, ainda aguardavam julgamento sem qualquer data definida ou qualquer certeza de que, enquanto prisioneiros-troféu aliados não seriam entregues aos nazis nem colocados perante um esquadrão de fuzilamento. Baker Street estava cada vez mais impaciente por resgatar os seus melhores agentes – especialistas na transmissão de comunicações sem fios, armas e sabotagem – urgentemente necessários no terreno. Era vergonhoso tê-los a definhar acorrentados, parecendo para lá de qualquer capacidade de os ajudarem. Virginia nunca os tinha esquecido e pelo menos os seus ocasionais envios de alimentos davam-lhes alguma centelha de conforto. Para sua continuada frustração, porém, não tinha autoridade para fazer mais.

Entretanto, tinha sido sorte daqueles 12 que a esposa de um antigo adjunto francês, Jean Pierre-Bloch, que fora detido com eles em Marselha, tivesse sido libertada. Gaby Bloch, uma mulher mais ou menos da mesma idade de Virginia, tinha passado grande parte do seu tempo desde janeiro a visitar o marido na prisão e a tentar reunir apoio para ele no exterior. Gaby já tinha exercido a sua pressão junto dos ministros de Vichy em vão e estava a ficar sem opções. Ela e os Camerons tinham perdido a fé nos esforços esporádicos do SOE, mas tinha ouvido dizer que Gerry Morel, que com eles havia cruzado caminho em Périgueux, conseguira escapar graças, em grande parte, a Virginia. A pedido do marido, Gaby viajou até Lyon e ao bar no Grand Nouvel Hôtel para pedir ajuda a Marie. Ao chegar, Virginia não pôde deixar de se sentir impressionada com a coragem daquela pequena francesa que agia sozinha. Ainda mais devido aos incríveis perigos que enfrentava por ser judia.

Georges Bégué tinha, também, arranjado maneira de fazer chegar uma carta a Virginia. Sendo um dos dois Camerons que enfrentavam a séria acusação de “Atentado contra a Segurança do Estado”, não podia escrever acerca da necessidade de ajuda para fugir. Preocupado com a possibilidade de a poder “colocar em perigo” caso a carta fosse descoberta, escreveu dizendo que os homens estavam bem e eram bem tratados, e que o moral era “excelente”. Pretendia, sem dúvida, que ela lesse por entre as linhas – e de facto a carta continha, quase de certeza, mensagens em código. De qualquer modo, Gaby deixou bastante clara a realidade de Périgueux: os espancamentos, a escuridão, a doença e a dieta diária composta por uma tigela de um líquido oleoso e 250 gramas de pão; como os vermes assaltavam os corpos dos doentes e dos fracos, e como o espaço estava repleto de piolhos; e como, chegados à primavera de 1942, a força e o espírito dos Camerons caíam a pique. Gaby insistiu que Virginia era a sua última esperança.

Virginia compreendia demasiado bem a escala do problema. Uma fortaleza impenetrável de altas muralhas e portões de ferro, ninguém fugia de Périgueux. Passados todos aqueles meses a ver os outros falharem, contudo, esta súplica desesperada dava, sem dúvida, a Virginia a oportunidade para provar aquilo de que era capaz. Delineou um plano com duas abordagens possíveis e prometeu a Baker Street, que na ausência de quaisquer progressos por fim lhe deu autoridade para avançar, que “se não pudessem sair oficialmente, sairiam não oficialmente”. Parece ter existido pouca fé, em Londres, de que Virginia conseguisse sair-se melhor – e, na verdade, ainda esperavam que regressasse em breve à Grã-Bretanha – mas ela estava em segredo determinada a unir esforços com Gaby para tornar possível o seu plano.

Pouco depois, Virginia correu a Vichy para uma reunião com o almirante Leahy da embaixada americana. Mesmo agora que os Estados Unidos estavam em guerra com a Alemanha, o embaixador continuava a ter alguma influência junto da administração de Pétain. Se ele pudesse exercer pressão a favor do Clan Cameron, pensava ela, talvez tivessem uma oportunidade. Mas dada a sua desaprovação em relação aos esforços de recolha de informação aliada no seu território, não poderia revelar que se tratava de agentes secretos que enfrentavam a perspetiva de execução. E também não eram cidadãos americanos com direito à sua proteção. Assim, Virginia apelou ao seu sentido de humanidade universal. Defendeu que eram prisioneiros simbolicamente importantes e que, desde Pearl Harbor, com certeza os americanos estavam do mesmo lado que os britânicos, ao passo que os seus companheiros franceses nada tinham feito de errado. Talvez Leahy temesse a potencial cobertura negativa da imprensa no seu país, se ignorasse as suas súplicas. Talvez Virginia tivesse sido encantadora e persuasiva. Leahy concordou em ver o que podia fazer através dos canais diplomáticos dos bastidores

A resposta foi mais rápida do que ela tinha esperado – mas anulava qualquer perspetiva de uma libertação rápida. Um telegrama datado de 14 de março anunciava que os Camerons seriam retirados dos horrores de Périgueux – mas seriam transportados para o campo de internamento dirigido por Vichy em Mauzac, perto de Bergerac na Dordonha. As condições no terreno eram melhores, mas o seu destino permanecia incerto. Assim, Virginia começou a planear libertá-los algures, ao longo dos 45 quilómetros que separavam as duas prisões, apenas para descobrir que, após tantos meses de maus-tratos, os Camerons estavam demasiado fracos para correr. Pior ainda, ouviu dizer que seriam acorrentados durante a viagem e que os guardas tinham ordens para disparar sobre qualquer um que tentasse libertar-se. A operação teria de esperar.

Estava escuro quando os homens chegaram, exaustos, a Mauzac. Pela manhã descobriram que o campo continha 600 prisioneiros políticos (na sua maioria apoiantes de De Gaulle) e estava rodeado por duas vedações de arame farpado, guardas armados e uma série de torres de vigia. Mas, pelo menos, era ao ar livre, e os homens viviam juntos em grandes cabanas, era-lhes permitido cozinhar utilizando a comida trazida por Gaby e pela Cruz Vermelha (algo organizado por Virginia), e até tomar banho uma vez por semana. Também podiam ver o mundo exterior através da vedação. De espírito mais animado, estabeleceram o seu parlamento e um coro para ajudar a passar o tempo, e concentraram-se em recuperar as forças.

Era claro que Mauzac garantia as melhores hipóteses possíveis para uma fuga, e Virginia e Gaby começaram a trabalhar de imediato para reunir um exército de apoiantes que pudessem aproveitar o momento antes que os homens fossem levados para outras partes. Os Camerons iniciaram, também, os seus preparativos. Consideraram escavar um túnel, mas ninguém achava ter a capacidade técnica para o fazer e, por isso, mergulharam antes na busca de uma maneira de atravessar o arame farpado. O chefe inglês atlético, Michael Trotobas, começou então a fazer exercícios de treino intensos todas as manhãs. Era adepto da prática de um estranho estilo de rastejar baixo (que se revelaria útil depois), mas à tarde o grupo dedicava-se a um jogo mais calmo de boules. Lançar as bolas em direções predeterminadas garantia-lhes a cobertura para calcular o tempo necessário a passar por entre os aquartelamentos e a vedação, detetando pontos cegos a partir das torres de vigia, localizando as zonas de solo mais cozido pelo sol, onde não deixariam rastos reveladores, e tomando nota dos horários das patrulhas.

Bégué, um faz-tudo hábil na sua vida civil, além de ser um vendedor de carros, reuniu uma lista das ferramentas necessárias. O problema consistia, agora, em comunicarem as suas necessidades a Virginia e Gaby no exterior – e de receber aquilo de que necessitava sem ser descoberto. Virginia era demasiado conhecida para ser vista perto do campo, mas ensinou Gaby com todo o cuidado como recrutar alguns dos guardas como mensageiros. Deixando os filhos pequenos em casa, Gaby realizava agora a viagem de 112 quilómetros de ida e volta até ao campo três vezes por semana, ficando por vezes no Hotel de Mauzac, onde sabia que vários guardas prisionais do campo se reuniam no bar para beber. Muitos eram pétanistas que anteviam o seu futuro sob controlo alemão e que podiam, muito bem, entregá-la às autoridades por agir de um modo suspeito. Mas Virginia forneceu a Gaby bastante dinheiro e aconselhou-a sobre a melhor maneira de identificar potenciais apoiantes, sem se colocar em risco. Ela ia conversando no bar tão casualmente quanto possível, tal como Virginia lhe instruíra, acerca de como uma eventual vitória dos Aliados era uma certeza. Ia acrescentando, a quem quer que parecesse mesmo interessado, que havia maneiras de a acelerar, ajudando de imediato, e que poderiam receber belas recompensas em troca. A princípio, parecia que ninguém mordia o isco, mas por fim um guarda que a ouvira mostrou-se recetivo, no entanto, fora descuidado e, em breve, despedido por suspeita de traficar mensagens para os prisioneiros. Outros dois também pareciam intrigados, mas acabaram por recuar. O último guarda de quem se tornou amiga, José Sevilla, manteve-se firme, solicitando apenas, como forma de pagamento, que o levassem para Londres, para que pudesse juntar-se aos franceses livres que se reuniam em número cada vez maior em redor do general De Gaulle.