Durante a II Guerra Mundial, um jornalista português montou para a Associated Press um esquema que permitiu à agência de notícias norte-americana continuar a fornecer e a receber fotos de e para o regime nazi, fintando assim a neutralidade portuguesa e a proibição de trocas comerciais entre os Estados Unidos e a Alemanha. Esse jornalista, Luís Lupi, além de representante da Associated Press em Portugal ao longo de mais de três décadas, foi também correspondente da Reuters, e fundou a Agência de notícias Lusitânia, com a ajuda de Marcello Caetano, em 1944. Distinguiu-se ainda, em várias fases da sua vida, como homem de negócios, “homem de Africa”, salazarista, informador ou espião a favor dos ingleses.

“Sempre quis estar próximo do poder e ser um porta-voz do regime junto das comunidades de língua portuguesa. Falhou tanto numa coisa como na outra. Foi vigiado pela PIDE durante toda a vida. Depois do 25 de Abril, foi obrigado a exilar-se”, assinalam na introdução os autores da biografia de Luís Lupi, que agora pré-publicamos, Wilton Fonseca, jornalista brasileiro e ex-diretor de comunicação da Fundação Gulbenkian e da FLAD, e Gonçalo Pereira Rosa, jornalista, diretor da National Geographic, investigador da Universidade Católica e autor de vários livros sobre a história do jornalismo.

Luís Caldeira Lupi nem sempre gostou de Salazar. Apesar de ter ficado impressionado, desde o primeiro momento, com a postura do político, achava que o provinciano professor de Coimbra não era muito

sofisticado intelectualmente nem era brilhante no seu comportamento em sociedade. Com o tempo, transformou-se num salazarista convicto. Tentou aproximar-se do ditador. Fascinado pelo poder, foi sempre por ele rejeitado. Wilton Fonseca e Gonçalo Pereira Rosa, "Jornalista, espião e empresário — A vida aventureira de Luís Lupi nos corredores do Estado Novo"

