Pré-publicação. O país na fotografia de Artur Pastor, que o viu como poucos

Era assim Artur Pastor, colecionador obsessivo, guardador de imagens em película e em papel fotográfico, o homem de quem se diz que não deixava livre um só espaço das prateleiras e gavetas de todos os lugares da sua casa, que paulatinamente iam cedendo ao império dos seus negativos, provas e positivos. Tudo merecia a sua atenção de fotógrafo, tudo merecia ser registado e conservado, mostrado a testemunhas presentes e guardado para olhos futuros. Foi esse registo que chegou até hoje e nos permite a viagem de volta ao país que as suas imagens constroem, que ao mesmo tempo revelam e ocultam o país real onde a objetiva as colheu, um país que corre ao lado das imagens, em parte coincide com elas, em parte as contradiz e vive no avesso do que aparece revelado.

E que país é este, o de Artur Pastor? Em grandes planos ou em detalhe, em cenas épicas de pesca, de tempestades, de banhos de mar pelo São Bartolomeu, de campos após a chuva, em cenas líricas de sementeira, apanhas, cultivos, ou ainda nas cenas aparentemente frias dos equipamentos industriais que também existiam, produz-se um país variado e bonito, vivo e feliz.

As redes que atravessam as praias e unem os homens são bonitas, e eles felizes. As saias sobrepostas e 150 bordadas das mulheres que esperam os homens e os peixes na praia da Nazaré são bonitas, e elas felizes. As roupas axadrezadas dos homens junto aos barcos da praia da Nazaré são bonitas, e eles felizes. Os peixes a secar nas redes são bonitos, e talvez até eles, contagiados por esta felicidade irradiante e difusa, sejam felizes ao brilhar nas redes, pontos de leitura destas fotografias, protagonistas de uma história que, desconhecendo, produzem. As geometrias criadas pelos peixes dispostos na areia, fazendo dezenas, prontos a ser contados e comprados, não podiam senão ser lindíssimas e esteticamente felizes.

Este é o país de Artur Pastor, sem cheiros nem mágoas, sem fome nem dor, sem exploração nem rancor. Todos se dispõem em coreografias verdadeiras, de pesca e de faina agrícola, trazem-nos momentos de beleza de gestos quotidianos. Homens, mulheres, cenários, fundos, montanhas, vales, praias, animais, peixes frescos na areia, peixes secos na corda, jogos de luz e de sombra, labirintos de ruas emergindo atrás e ao lado das paredes, portas, janelas, esperas, quotidianos, entrevendo-se um contentamento tranquilo de quotidianos tecidos em vidas esperadas, mesmo quando estão patentes as marcas da violência dessas vidas — veja-se a imagem das viúvas do mar, como pirâmides negras à esquerda e à direita do cenário.

Paira neste conjunto uma atmosfera de felicidade pacata, alegre contentamento, reduzido o horizonte para a proximidade, quase nos antípodas do documentário neorrealista que lhe é contemporâneo, do naturalismo literário que o antecedeu, ou das fotografias de denúncia social que os reformadores bem-intencionados capturavam no que para eles era o outro lado da vida, com o intuito de despertar, junto de quem vivia em conforto, ensejos de filantropia ou impulsos de mudança social. Se a Artur Pastor motivava mostrar como viviam os outros, eles não eram bem outros, e menos ainda “a outra metade”, como celebrizou o livro e conjunto fotográfico de Jacob Riis nos tugúrios dos imigrantes em Nova Iorque de finais do XIX. Aqueles a quem Artur Pastor fotografava não eram radicalmente diferentes de si, não apareciam como destituídos clamando ajuda, reforma, revolução, gerando revolta ou compaixão; eram a expansão ampliada e diversificada de uma identidade comum, concretizada em gestos diferentes, partilhando de um mesmo e pacato modo de ser, trabalhando num alegre contentamento que a todos tinha pequenos, laboriosos, heróicos nas breves epopeias do quotidiano. Nada de miséria, de sofrimento, revolta, desejo de mudança e reforma; nada a denunciar ou a oferecer aos olhos da filantropia, da reforma social ou da revolução. Pelo contrário: temos aqui um país de conformados, de acatamento dignificado. O país de Salazar, dos livros de instrução primária que nos anos 50 e 60 cantavam a felicidade de quotidianos sem outra ambição que a de manter a harmoniosa ordem do mundo.