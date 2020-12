O efeito de testagem é universal?

Talvez seja questionável a universalidade deste efeito de testagem? Talvez este efeito seja específico apenas dos Estados Unidos, país com características socioculturais, económicas e sistemas educativos nos diferentes estados, relativamente diferentes de Portugal? Os investigadores Anita Bergabaue, Eric Hanushek e Ludger Woessman, num estudo realizado em 2018 para o National Bureau of Economic Research dos EUA, analisaram os dados dos testes PISA entre 2000 e 2015, referentes a mais de dois milhões de estudantes de 59 países, onde se inclui Portugal, e avaliaram o efeito da introdução de exames finais de ano ou de ciclo na evolução dos resultados do PISA.

Os investigadores concluíram que a introdução destas avaliações no final do ano de escolaridade produzia um acréscimo significativo de quase 16, 11 e 19 pontos da escala PISA em Matemática, Ciências e Leitura, respetivamente. A introdução de exames finais no final do 3.º ciclo conduzia a um crescimento de cerca de 14, 14 e 15 pontos nos mesmos três domínios do PISA. A utilização do resultado destes testes para decisões de carreira ou progressão de estudos conduzia a um acréscimo de 16, 11 e 11 pontos para Matemática, Ciências e Leitura, respetivamente. Coincidentemente, ou talvez não, a maior evolução de Portugal no PISA ocorreu entre 2006 e 2009, com um salto de 21 pontos para Matemática, 17 para Leitura e 19 pontos para Ciências.

Ainda que um efeito causal não possa ser defendido dada a natureza correlacional do PISA, a coincidência temporal com a introdução dos exames do 9.º ano em 2015 é inegável (ver Fig. 5 deste capítulo). A coincidência com as estimativas observadas em outros países que introduziram exames finais nos seus sistemas educativos, como demonstrou o estudo de Bergabaue e colegas, é também inegável.

Esta breve exposição de algumas evidências empíricas sobre os efeitos dos exames na consolidação das aprendizagens traz-nos finalmente ao cerne deste artigo. Face a este tipo de dados, o que será expectável observar quando um sistema educativo introduz ou retira exames nacionais de final de ciclo do seu sistema educativo? O que seria expectável observar em estudos internacionais que avaliam a literacia de Matemática e Ciências dos alunos portugueses ao eliminar os exames de final de ciclo (como aconteceu recentemente com o 4.º e 6.º anos)? Os resultados do TIMSS 2019 respondem a esta questão.

A lição do TIMSS 2019

Portugal participou no TIMSS (estudo internacional que avalia as tendências das literacias de Matemática e de Ciências em alunos do 4.º e 8.º anos de escolaridade) pela primeira vez em 1995: no 4.º ano, os alunos portugueses ficaram colocados no fundo da tabela de todos os países participantes, com 442 e 452 pontos a Matemática e Ciências, respetivamente, numa escala de 0 a 1000 pontos com média de 500 pontos. Pior classificados que Portugal, apenas três países: Islândia, Irão e Kuwait.

Os resultados do PISA cinco anos depois, agora com alunos a frequentar o 9.º ou 10.º ano de escolaridade, que ficaram posicionados na antepenúltima posição entre os países participantes bem abaixo da média da OCDE, vieram confirmar o que TIMSS já tinha informado. Era preciso agir! Nos 15 anos seguintes, os diferentes governos, de base socialista ou social democrata, promoveram políticas educativas alinhadas à atualização dos currículos; à formação dos professores; ao apoio escolar aos alunos; ao reforço das metodologias de ensino e tempos letivos do Português, Matemática e Ciências; ao apoio económico aos alunos de famílias carenciadas; ao apetrechamento tecnológico das escolas; e à promoção de avaliações externas das aprendizagens, primeiro com provas de aferição, sem consequências para a progressão dos alunos, e depois com as provas de final de ciclo (exames), primeiro no 9.ºano em 2005, depois no 6.º ano em 2012, e no 4.º ano em 2013.

Se os dados sobre o efeito de testagem nos permitissem fazer previsões, estas seriam no sentido da melhoria do desempenho dos nossos alunos entre 2000 e 2015?

De facto, em 2015, Portugal ficou pela primeira vez posicionado acima na média da OCDE em Ciências e Leitura, e na média da OCDE a Matemática. No TIMSS de 2015, os alunos portugueses obtiveram 541 pontos a Matemática — uma subida de 99 pontos, equivalente a dois anos de escolaridade relativamente a 1995! —, e significativamente acima da média da escala (500 pontos) e de países que, como a Finlândia, são referências internacionais quanto ao desempenho dos seus alunos em estudos internacionais comparativos.