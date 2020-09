Segundo a acusação, “a distribuição de lucros/rendimentos obtidos através desta parceria negocial abrangeu a atividade desenvolvida no escritório de advocacia de José Santos Martins”. Isto porque “a clientela” era “angariada, muitas vezes, através de contactos e conhecimentos de Rui Rangel”. Alguns dos clientes conheciam a “ligação próxima entre Rui Rangel e José Santos Martins”, lê-se na acusação.

“Eu não sou um banco”. Galante emprestou dinheiro ao advogado e avisou-o do seu “poder”: “Basta um call”

A acusação entende que Fátima Galante tinha “perfeito conhecimento” dos “rendimentos auferidos” pelo marido, “tendo aderido ao plano”. Como prova disso servem as dezenas de e-mails trocados entre o casal de juízes e o advogado em que falavam da “alocação de valores em contas bancárias, sobre o destino desses mesmos valores e sobre as declarações de impostos de Rui Rangel”, lê-se no despacho.

Num deles, datado de maio de 2012, Galante — que o MP define como a “gestora de rendimentos” — pedia 4.500 mil euros ao advogado, dizendo que ainda não pagou “o cartão do Rui”, que cai na sua conta. Segundo o MP, a ex-desembargadora “foi, continuadamente, enviando e-mails e dirigindo mensagens a José Santos Martins”, nos quais exigia receber dinheiro ou que fossem feitos determinados pagamentos.

Mas, no âmbito da “parceria económica” que mantiveram, Galante também “emprestou dinheiro a José Santos Martins, valores que não se confundem com os rendimentos de Rui Rangel”. Trata-se de um “valor de uma indemnização que esta recebeu por conta do furto de um veículo”. Segundo o MP, eram valores cujo pagamento Galante “vem exigindo a José Santos Martins há largos anos” — e não é claro se ele alguma vez lhe pagou a dívida.

Por exemplo, num e-mail de 2013, lembrava-lhe: “Eu não sou um banco e privei-me do que era meu para te ajudar e atravesso agora sérias dificuldades económicas”. Por fim, deixava “um aviso”: dizia-lhe que tinha “muita força” e “muito poder”. “Basta um call”, dizia, acrescentando: “PAGA e não demores muito porque a minha paciência chegou ao fim“.

Estas são apenas algumas das dezenas e dezenas de comunicações a que o MP acedeu e que agora utiliza para acusar o ex-desembargador Rui Rangel de 20 crimes, Fátima Galante de nove e o advogado José Santos Martins por dois crimes de corrupção, um crime de abuso de poder, quatro crimes de falsificação de documento, seis crimes de fraude fiscal e um de branqueamento. O filho de Santos Martins também vai responder por seis crimes de fraude fiscal e um de branqueamento de capitais.

No processo crime — tal como no processo disciplinar que os viria a afastar da magistratura —, Fátima Garante e Rui Rangel sempre negaram a tese do Ministério Público, atribuindo as transferências de José Santos Martins a dívidas antigas que o advogado tinha por lhes pagar.