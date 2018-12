Peixe de mar, dashi de peixe seco algarvio, choco e mexilhões do Bon Bon

O estrelado Bon Bon, no Carvoeiro, passou para as mãos do chef Louis Anjos e é dele a autoria deste inteligente prato, um twist criativo ao dashi japonês. À apanha do dia é adicionado um caldo de peixe/cefalópodes secos (litão, muxama, polvo,...) e nasce um dos melhores momentos do menu de degustação.