Mais conhecida como a “Ferreirinha”, Dona Antónia Adelaide Ferreira, assume-se como uma figura ímpar naquilo que é a história do Douro Vinhateiro, distinguindo-se como um exemplo nas áreas do empreendedorismo e da viticultura duriense. Durante os seus anos de vida, foi intenso o serviço que prestou à causa do Douro Vinhateiro e aos seus habitantes, destacando-se pelo seu altruísmo e generosidade para com quem mais precisava.

Foi aos 33 anos de idade, após perder o marido, que Dona Antónia assumiu a liderança dos negócios de família, começando assim a traçar o caminho daquela que viria a ser a casa Ferreira. Hoje, a “Ferreirinha” é recordada como um exemplo de resiliência, tenacidade e luta, dona de uma aura mítica no mundo dos negócios e na Região do Douro.

Porém, Dona Antónia não se limitou a gerir os negócios. Ao longo do seu percurso, investiu também na sua Região, sem nunca ter recebido qualquer tipo de proteção ou apoios do Estado. Conhecida por ser generosa com quem mais precisava e assertiva com quem mais podia, a natureza desta mulher não passou indiferente a quem com ela conviveu, ou a quem dela se lembra.

E é precisamente inspirados pela garra desta mulher do Norte que surgiram, em 1988, os Prémios Dona Antónia Adelaide Ferreira. Criados pelos seus descendentes e pela Sogrape, detentora da marca Porto Ferreira, estes Prémios surgem com o intuito de distinguir, todos os anos, mulheres portuguesas que se destaquem publicamente pelas suas qualidades humanas e espírito empreendedor e, que de alguma forma, contribuam para o desenvolvimento económico, social e cultural do país.

Seguindo o exemplo da mulher que dá nome a estas distinções, aqui o objetivo é encontrar mulheres cujo posicionamento e ideais sigam as suas passadas. Das edições anteriores resulta a descoberta de premiadas com espírito empreendedor, capacidade de liderança, abertura à inovação e criatividade, sentido de serviço público e sensibilidade social. Quanto à escolha das vencedoras esta é feita, desde o seu início, por um Júri presidido por Artur Santos Silva. Para além do Prémio Consagração de Carreira, que pretende homenagear um percurso de trabalho consolidado e merecedor de reconhecimento público, é também atribuído o Prémio Revelação, com o objetivo de enaltecer carreiras em fase de afirmação e desenvolvimento.

No fundo, este é um Prémio que surge de uma mulher para mulheres e que, todos os anos desde o seu início, tem premiado mulheres que, de facto, têm feito a diferença. A 35ª edição está a chegar e a expectativa mantém-se alta, com a ânsia e curiosidade de descobrir as “Ferreirinha” de 2022!

Conheça algumas das premiadas das edições anteriores!

31ª edição – Prémios de 2018

Prémio Consagração de Carreira: Isabel Furtado

Prémio Revelação: Cristina Fonseca

Entrega: 4 de julho de 2019

32ª edição – Prémios de 2019

Prémio Consagração de Carreira: Maria Manuel Mota

Prémio Revelação: Sara do Ó

Entrega: 9 de julho de 2020

33ª edição – Prémios de 2020

Prémio Consagração de Carreira: Catarina Furtado

Prémio Revelação: Alexandra Machado

Entrega: 5 de julho de 2021

34ª edição – Prémios de 2021

Prémio Consagração de Carreira: Maria João Avillez

Prémio Revelação: Maria do Carmo Teixeira Bastos

Entrega: 1 de julho de 2022