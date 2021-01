O peso ainda é “modesto”, mas o melhor é “ter cautela”. A história e a experiência dos outros países europeus mostram que esse é o melhor caminho a seguir quando se fala da variante do vírus da Covid-19 que foi identificada no Reino Unido. A variante já está em Portugal, sobre isso não há quaisquer dúvidas, e a sua curva de crescimento imita a de Inglaterra e da Irlanda — o que mostra que a qualquer momento a sua propagação pode ficar descontrolada. Os avisos foram feitos pelo microbiologista João Paulo Gomes, um dos nove oradores que esta terça-feira passaram pelo Infarmed para participar na reunião entre Governo e especialistas, onde se discutiu a evolução da pandemia em Portugal. Esta quarta-feira, a Assembleia da República debate a renovação do estado de emergência.

Sobre a tendência desta variante, também não restam dúvidas: é crescente. “Sobrepõe-se perfeitamente com a linha das primeiras semanas do Reino Unido e agora recentemente da Irlanda”, disse o investigador do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) — uma situação que considera ser “expectável, não surpreendente e normal” dentro daquilo que se tem observado ser a evolução do novo coronavírus.

“Se me perguntarem qual o peso relativo desta variante do Reino Unido nos números atuais eu diria que ainda é modesto”, afirmou. Em seguida, ilustrou as palavras com alguns números recolhidos nas últimas semanas. Os dados enviados ao INSA pelo laboratório Synlab, que faz testes em aeroportos, mostram que entre os dias 6, 7 e 8 de janeiro foram feitos 1.674 testes, dos quais 444 tiveram resultado positivo. Destes, 69 eram potencialmente da variante do Reino Unido, o que corresponde a 15,16%.

Pedido idêntico foi feito à Unilab, laboratório do Porto que opera em todo o país. Ao longo de seis semanas, a começar a 1 de dezembro, num total de 16 mil testes, 4.610 deram positivo. Destes, 371 eram potencialmente da variante do Reino Unido, ou seja, cerca de 8%.

“Temos de ter cautela porque a linha de tendência está a acompanhar a linha do Reino Unido e da Irlanda e, portanto, temos obviamente que a parar para não irmos parar ao mesmo cenário”, argumentou. No entanto, o microbiologista explicou que os testes feitos não são garantia exata de que se trate da variante do Reino Unido. Os laboratórios usam como diagnóstico um teste que deteta o vírus simultaneamente através da deteção de três porções, uma delas o chamado gene S, presente na variante britânica. E é esse gene que os laboratórios nacionais têm procurado, e encontrado, e que permitem a análise preliminar apresentada ao Governo.