O presidente socialista da junta de freguesia de Ferrel, no concelho de Peniche, foi condenado a uma pena suspensa de um ano e três meses de prisão por ter agredido uma mulher no parque de estacionamento de um bar do Baleal. O Tribunal de Leiria obrigou, ainda, Pedro Barata a escrever um carta à vítima com um pedido de desculpas formal.

O caso, tal como então noticiou o Observador, remonta a 2019, já Pedro Barata era presidente da junta de freguesia de Ferrel – cargo para o qual foi reeleito e onde ainda hoje permanece. Na altura, ao Observador, o autarca negou as agressões. E fez o mesmo em tribunal, numa versão que a juíza considerou não merecer “qualquer crédito”.

