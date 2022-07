Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Horas após aconselhar o primeiro-ministro António Costa a prolongar o atual estado de contingência, graças ao risco aumentado de incêndio, o geofísico Miguel Miranda explicou ao Observador por que o fez — numa altura em que todas as previsões apontam para que as temperaturas, que nos últimos dias quebraram recordes para esta época do ano, comecem a descer.

Assumidamente pessimista no que à meteorologia do país e do mundo diz respeito, o presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) vaticinou que, ainda ao longo de 2022, Portugal possa passar por várias outras ondas de calor — isto quando o “normal” seria ter apenas uma por ano. Também não descartou que fenómenos extremos como a cúpula de calor que no verão passado provocou centenas de mortes no Canadá e nos Estados Unidos possam verificar-se em Portugal.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.