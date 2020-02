Vetaria?

Não tenho dúvidas nenhumas, vetaria a Lei com estes dois argumentos. O primeiro-ministro António Costa é a favor da regionalização, eu também sou. Mas ele já disse que não avançava com a regionalização porque o Presidente da República estava do outro lado e ele não queria criar um conflito. Acho um bocadinho contraditório que, sabendo que o Presidente tem outra posição relativamente à matéria da eutanásia, que não estava no programa (enquanto a regionalização estava), ele queira provocar um confronto com o Presidente da República. Acho que o PS pode ainda ter margem para recuar em relação a esta precipitação.

O Presidente deve vetar para provocar um referendo? Toda essa avaliação que faz teria como conclusão final a realização de um referendo?

Se o Presidente da República for firme e vetar, acho que o PS pode, em função da ponderação, do tal equilíbrio de interesses e valores em causa, recuar. Talvez seja bom, por exemplo, encarregar uma comissão para fazer um grande livro branco sobre esta matéria da eutanásia mas também sobre os cuidados paliativos — parece que só 30% da população é que está em zonas com direito a cuidados paliativos. Acho que só devemos legislar sobre a eutanásia quando tivermos estas duas matérias muito bem estudadas. Fazer uma grande reflexão sobre isto era uma solução de princípio justa e eu, que defendo o princípio, sinto-me dececionado pela forma apressada como este processo está a ser conduzido e espero que o Presidente da República de facto vete.

Mas a realização do referendo para si não é condição sine qua non para aprovação da eutanásia?

Pode haver debate aprofundado na mesma sem referendo. A Assembleia da República pode chegar a um consenso sem referendo ou, pelo menos, a uma maioria sólida e fundada sem referendo. Mas também pode ser com referendo. As duas coisas não são incompatíveis podendo ser cumuladas.

Bragaparques. “O corruptor lançou várias granadas contra mim, falharam todas o alvo”

O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem deu-lhe razão na queixa que apresentou contra Portugal no chamado caso Bragaparques. No centro do caso está a denúncia que fez na Justiça sobre a tentativa de corrupção do seu irmão José Sá Fernandes por parte do empresário Domingos Névoa. Esta decisão atesta como é difícil o combate à corrupção em Portugal?

Estou de acordo. Este processo que durou 14 anos é muito eloquente por duas razões. Por um lado, porque foi possível demonstrar por uma única vez como quem é visado por uma ação de corrupção ao nível político pode denunciar essa corrupção e demonstrá-la de forma inequívoca. Ficou tudo gravado. Tenho muito orgulho, é o ato cívico mais importante da minha vida. Mas também é eloquente porque demonstra a que é que se sujeita quem denuncia a corrupção. Não é uma coisa específica deste senhor da Bragaparques nem de Portugal, é uma coisa internacional. Os corruptores quando são apanhados não hesitam em recorrer a tudo para abater quem os denuncia, para os aniquilar. Senti nestes 14 anos como foi dirigida contra mim uma bateria de ações, de processos, queixas na Ordem dos Advogados, ações crime por difamação. Em todas elas demonstrei aquilo que era evidente: aquilo era uma ação de corrupção que devia ser denunciada. E em todas elas eu contei com os juízes portugueses a meu lado, no sentido em que defenderam o que estava certo.

Apesar de a Lei não lhe dar poderes especiais enquanto denunciante…

Sim, mas reconheciam os factos. Mais de 20 juízes envolvidos. O corruptor lançou várias granadas contra mim, falharam todas o alvo. Mas aconteceu que, após ter sido absolvido em primeira instância do crime de gravação ilícita, o recurso foi parar a dois juízes, Almeida Cabral e Rui Rangel, que fizeram um acórdão verdadeiramente infame.

Quando Domingos Névoa o contactou para tentar corromper o seu irmão, gravou a conversa nesse seu primeiro encontro.

Gravei, gravei. Agarrei na gravação — não fiquei com cópia dela — entreguei no dia seguinte ao Ministério Público e foi com base nela que se desenvolveu o processo. Depois os juízes Almeida Cabral e Rui Rangel entenderam que o direito à palavra do corruptor era superior ao meu direito a defender-me. Essa primeira conversa era muito importante porque demonstrava que ele é que me tinha contactado — e não o contrário, que era aquilo que ele procurava dizer durante o processo. Fui condenado pelo crime de gravação ilícita por ter ajudado a justiça a apanhar um corruptor. Ontem, finalmente, foi-me dada razão e foi sublinhado que eu não tinha tido direito a uma justiça equitativa dos juízes Almeida Cabral e Rui Rangel. O que me deixou naturalmente feliz e satisfeito.