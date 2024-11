Prisão de Lisboa só deve fechar em 2026: rendas até lá vão custar 280 mil euros por mês. Governo diz que plano do PS “não era realista"

A meta era concluir este ano todas as obras, mas “os estabelecimentos prisionais para onde os reclusos serão transferidos ainda não estão preparados para os acolher”. O Ministério da Justiça aponta, a título indicativo, como sublinhou em resposta ao Observador, que as obras na prisão de Tires deverão estar concluídas em dezembro de 2024, as do Linhó em maio de 2025, depois Alcoentre em junho e, finalmente, Sintra em agosto. No entanto, “depois das obras nos respetivos pavilhões, há a necessidade de equipar e mobilar os espaços”, acrescentou o ministério.

Mesmo com encerramento, EPL vai ter obras

Mesmo com o encerramento no horizonte, o Governo vai avançar com obras no Estabelecimento Prisional de Lisboa. A decisão foi anunciada há duas semanas por Rita Alarcão Júdice, durante a audição no Parlamento a propósito da discussão do Orçamento do Estado para o próximo ano. Nessa audição, a ministra da Justiça avançou que as obras vão ser realizadas já no próximo ano.

O objetivo é, explicou mais tarde ao Observador o Ministério da Justiça, garantir que “os detidos dispõem das condições adequadas para permanecer no estabelecimento prisional até à transferência”. Nos próximos meses serão, por isso, feitas “intervenções urgentes e essenciais”, que passarão por “obras de intervenção corretiva e não obras estruturais”.