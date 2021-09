“O modo como o concurso está organizado faz com que outras pessoas que trabalham em História do Trabalho não possam concorrer, por causa do número de artigos exigidos e porque não tiveram conexões com os membros do júri. Um concurso aberto não pode ter o orientador de doutoramento ou pessoas com as quais a putativa candidata já publicou coisas”, acusa o historiador.

Outro académico, professor numa outra universidade de Lisboa, confirma ao Observador que a composição do júri para este concurso será, no mínimo, “invulgar”, por ser composto essencialmente por doutorados estrangeiros, em vez de portugueses, de outras universidades; e acrescenta ainda que o próprio edital não obedece à lei, no sentido em que a vaga aberta se insere numa área disciplinar — “Ciências Sociais” — que não existe na FCSH.

“As áreas disciplinares estão determinadas em Diário da República e ‘Ciências Sociais’ não existe na Nova. Há possibilidade de abrir concurso fora das áreas disciplinares, mas tem de ser justificado, coisa que aqui não acontece. Nunca na história da Nova foi aberto um concurso fora das áreas disciplinares”, explica o professor, que não quer ser identificado. Efetivamente, de entre as 15 grandes áreas disciplinares estabelecidas em Diário da República para efeito de concursos da FCSH (a lista de 2016 foi alterada no início de 2020), “Ciências Sociais” não consta.

Quatro estrangeiros, todos com ligações à historiadora Raquel Varela

De entre o júri do concurso, inicialmente aberto por um prazo de 30 dias mas depois prolongado por outros 30, só há três nomes portugueses: os de Luís Baptista e Manuel Lisboa, ambos professores catedráticos de Sociologia na FCSH, e o de Manuel Carlos Ferreira da Silva, também professor catedrático, igualmente de Sociologia, mas no Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, de que já está aposentado. Em junho de 2018, foi a este último que coube apresentar no Porto o livro “Breve História da Europa”, de Raquel Varela.

Os restantes quatro professores também têm ligações à historiadora portuguesa. O holandês Marcel van der Linden, investigador e professor do departamento de Sociologia da Universidade de Amesterdão, foi o coorientador de doutoramento de Raquel Varela. Para além de ter prefaciado “A Segurança Social é sustentável. Trabalho, Estado e Segurança Social em Portugal”, livro que a historiadora coordenou em 2013; assinou com ela, quatro anos mais tarde, “Shipbuilding and Ship Repair Workers around the World”, sobre a construção de navios entre 1950 e 2010. Dentro do mesmo subtema, entre 2011 e 2020 acumularam ainda a coordenação do projeto internacional “No mesmo barco? Trabalhadores navais no mundo: um projeto de história global do trabalho”, a partir do Instituto Internacional de História Social, que Marcel van der Linden dirigiu e está sediado em Amesterdão.