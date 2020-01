O Observador também questionou Carlos Gomes da Silva, o atual presidente executivo da Galp e que à data já fazia parte da comissão executiva da petrolífera. Gomes da Silva esteve presente na reunião da Amorim Energia, enquanto representante legal de Américo Amorim. Na reunião estavam também representantes legais de Paula Amorim e do administrador da Esperaza, neste caso Vasco Rites, um dos gestores que trabalhou com Isabel dos Santos na Fidequity.

Para além do ponto de situação dos processos relativos ao Barclays e ao Citigroup, nesta reunião foram tratados vários assuntos relacionados com a estratégia de financiamento da empresa, o prolongamento de prazos de reembolso de dívida, e a intenção de vender 5% do capital da Galp Energia, que tinha sido comprado à ENI, operação que só veio a realizar-se em 2016.

O gestor respondeu ao Observador que considera “manter-se o dever de confidencialidade pelo que compreenderá o impedimento de realizar comentários”. Nenhuma das entidades contactadas colocou em causa a veracidade dos documentos divulgados no Luanda Leaks.

O Projeto Fado para financiar a Amorim Energia

Na origem do conflito com a empresa controlada por Américo Amorim com sede na Holanda esteve a decisão do Barclays de sair do “Projeto Fado”, descrito como uma operação de financiamento para a Amorim Energia. O grupo do empresário português acusou o banco britânico de ter recusado prosseguir com o contrato por causa de preocupações comerciais, concretamente pelo receio de que seria menos provável que os seus clientes fizessem negócio com o Barclays, se soubessem que o banco tinha feito negócios com a Amorim Energia. Ou seja, estariam em causa razões reputacionais.

A empresa alegou representação enganadora por parte do banco quando este, nas abordagens iniciais ao negócio, se mostrou capaz de fornecer os serviços financeiros pedidos e executar o “Projeto Fado” de forma competente e nos calendários previstos. Não há muitos detalhes sobre os contornos da operação, mas seria uma emissão de obrigações convertíveis (títulos de dívida conhecidos na linguagem financeira internacional como bonds) que começou a ser proposta pelo banco em 2010, e que terá sido contratualizada dois anos mais tarde.

O Barclays contestou estes argumentos em duas cartas remetidas no verão de 2014 pelos seus advogados onde alega que quando apresentou a arquitetura do negócio ao cliente nunca se comprometeu a executar a operação nos termos propostos, pelo menos sem obter as necessárias autorizações internas. Acrescenta que tinha contratualmente o direito de sair do compromisso sem uma causa, em particular no caso de não conseguir obter os requisitos internos de aprovação da transação. E é essa a razão invocada, como foi explicado em setembro de 2013. O Barclays foi incapaz de executar o Projeto Fado porque não conseguiu obter as necessárias aprovações internas para prosseguir com a transação. E porque não?

Numa carta remetida a 1 de maio de 2013, o Barclays recorda as razões por que não conseguiu prosseguir com a oferta: “Primeiro por causa da presença da Sonangol na estrutura de capital da Amorim Energia. E, em segundo lugar, por causa das ligações existentes entre a Esperaza holding, a holding onde está a petrolífera angolana e Isabel dos Santos (que nunca é referida), e entidades e pessoas associadas com a Sonangol.” A preocupação do Barclays existe em relação à Sonangol ou entidades associadas e não diretamente com a Amorim Energia, sublinham os advogados do banco. Aliás, a empresa grupo Amorim é descrita como um dos grupos económicos mais proeminentes em Portugal com negócios de sucesso.

Foi por causa da presença angolana que não houve aprovação interna para participar no Projeto Fado, reafirma o banco em várias mensagens trocadas onde procura refutar, uma por uma, as queixas apresentadas por Amorim.

A empresa controlada pela família Amorim alegou, por exemplo, que a equipa do banco falhou no processo de KYC, uma sigla para a expressão inglesa conhecer o cliente (Know your client), que é um procedimento fundamental nas atividades de prevenção e controlo de branqueamento de capitais.

É ainda sinalizado que a presença da Esperaza/Sonangol foi reconhecida logo numa fase inicial do processo, mas só terá sido comunicada à equipa do banco até cerca de 20 de março de 2013, um dia antes da data prevista para o lançamento da oferta.