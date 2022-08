Protechting - Innovation Matching Day: rumo à Inovação nos Seguros e na Saúde

O Programa internacional de captação e aceleração de startups Protechting vai já na sua 5ª edição e o objetivo continua a ser o mesmo: encontrar Startups em todo o Mundo que apresentem soluções inovadoras nas Áreas de Seguros (Insurtech) e da Saúde (Healthtech) que possam ser aplicadas pelas empresas mentoras do projeto em ambas as Áreas ,nos vários países em que estão presente em todo o Mundo e que tenham também preocupações em termos de sustentabilidade. Nas 4 edições anteriores o Protechting recebeu candidaturas de mais de 50 países e atraiu mais de 800 startups.

O período de candidaturas do Protechting 5.0 já tinha terminado há 2 meses, mas houve posteriormente um exigente processo de seleção das 133 candidaturas recebidas de todo o Mundo e um trabalho de ajustamento e de preparação das Startups selecionadas para a apresentação ao vivo e em streaming às várias empresas do Grupo Fidelidade ( em Portugal e nas várias geografias ), Fosun e Hospital da Luz . Foi assim apenas recentemente , no Innovation Matching Day , que as 11 startups selecionadas puderam apresentar ao vivo às diversas empresas/áreas de negócio/geografias as propostas para desenvolver projetos-piloto, no âmbito do Protechting.

“O Protechting 5.0 é uma fantástica oportunidade para todos nós. Esta é a oportunidade de sermos desafiados por novas ideias, novos entrepreneurs, startups, que vêm transformar o sistema e o modo de operar destes setores”, começou por dizer Miguel Abecasis, membro da Comissão Executiva da Fidelidade, na sessão de abertura. “Há empresas inovadoras a romper o caminho no que diz respeito à forma como empresas aproveitam os dados para melhorar perfis de risco, a forma como vendem aos clientes, promovem e fortalecem sinergias, cross-selling, up-selling, etc. Existem diferentes dimensões destes negócios que estão a ser desafiadas por disruptores e por startups”, acrescentou. Para o responsável da Fidelidade, esta tem de ser a palavra de ordem: “A Fidelidade, a Fosun, o Hospital da Luz e a Multicare têm, e estão, a inserir cada vez mais inovação no seu ADN. A contribuição dos diferentes elementos, as diferentes áreas de negócio das nossas empresas, para moldar e fortalecer o negócio e a narrativa por detrás das ideias que serão trazidas hoje, será também uma ajuda para que se consiga estar mais perto do sucesso, ao participar – e espero prosperar – no Protechting 5.0″.