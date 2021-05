O que o Governo propôs a Bruxelas para agilizar insolvências

Além desta alteração, o Governo indica no documento anexo ao PRR uma bateria de outras medidas pensadas para melhorar a justiça económica e o ambiente de negócios, com várias delas a incidirem sobre insolvências e a ação executiva, o que motivará o Governo a rever o Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (CIRE), para agilizar estes processos.

O executivo pretende ainda reduzir “restrições ao exercício das profissões altamente regulamentadas”, permitindo “o acesso mais facilitado ao exercício de funções de administrador de insolvência”. Com esta medida, o Governo diz querer incentivar “a recuperação precoce de empresas em dificuldades”, assegurando ainda “um aumento da proporção de desfechos de recuperação ou a transferência do estabelecimento em atividade no caso de liquidação de empresas”, bem como “o aumento da percentagem de recuperação dos créditos pelos credores”.

Nos planos do Ministério da Justiça está ainda a ideia de “estabelecer como regra a citação eletrónica das pessoas coletivas, designadamente no processo de insolvência” e simplificar o processo de verificação do passivo e graduação de créditos no processo de insolvência. Aqui, o Administrador da Insolvência fica com maiores responsabilidades, “permitindo ao Juiz, em caso de concordância e na falta de impugnações, limitar-se a homologar ambos os documentos, permitindo assim uma tramitação mais ágil”.

O Governo promete ainda avançar com um modelo de assessoria interna aos magistrados, através da revisão do Estatuto dos Funcionários Judiciais, “permitindo a adoção de modelos flexíveis de organização e gestão do trabalho, com formação especializada para magistrados e funcionários judiciais, iniciando-se com um piloto nesta jurisdição (assim como na jurisdição administrativa e fiscal)”.

Bruxelas recebeu ainda várias propostas de medidas para desmaterializar os processos e tornar mais fácil o acesso a informação. Os Administradores de Insolvência vão, assim, poder pesquisar os bens dos insolventes em “bases de dados públicas dos Registos, da Segurança Social, da Caixa Geral de Aposentações, da Autoridade Tributária e do IGCP-Agência de Gestão de Tesouraria e da Dívida Pública”; haverá “interoperabilidade eletrónica entre os tribunais e Agentes de Execução com vista à realização de penhoras com a Segurança Social e a Caixa Geral de Aposentações”; e uma “Plataforma de suporte aos processos de insolvência e recuperação para cidadãos e empresas”.

Mas não só. O executivo conta criar equipas especializadas de funcionários para contagem de processos; desenvolver secções especializadas do comércio nos Tribunais Superiores; e alargar o quadro de recursos humanos dos Juízos de Comércio, seja de magistrados como de funcionários judiciais.

No âmbito deste processo, será constituído um Grupo de Trabalho multidisciplinar para definir e acompanhar “ações de intervenção legal, agilização processual, simplificação procedimental e modernização tecnológica nestas áreas processuais”.