Os valores são díspares: desde 240 mil euros com a contratação de dois consultores, entre 2021 e 2026, para um programa que permita agilizar o acesso à informação estatística por parte de investigadores; até aos 27,1 milhões com a “aquisição de serviços de consultoria e desenvolvimento” para a definição de um “modelo comum” aos serviços digitais e a “construção do design system”.

As descrições, umas mais complexas do que outras, constam num dos ficheiros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que o Governo entregou à Comissão Europeia, mas que só divulgou recentemente em Portugal depois de o Expresso ter noticiado a sua existência. Nesse documento consultado pelo Observador, o Executivo é mais específico sobre como quer aplicar os 578 milhões de euros da “bazuca” destinados à digitalização da administração pública: quase um quarto desse valor vai para serviços de consultoria externa, isto apesar de o Estado ter dezenas de órgãos ou serviços consultivos.

No PRR que ficou conhecido em Portugal, o Governo apenas discriminava, de forma genérica, em que investimentos seriam gastos os 578 milhões de euros, mas não explicava de que forma, ao certo, esse dinheiro seria aplicado. Por exemplo, referia a intenção de destinar 88 milhões de euros à capacitação da administração pública. Porém, não explicava que um dos programas para reforçar as capacidades de apoio à definição e implementação de políticas públicas — o PlanAPP — iria adquirir 6,5 milhões de euros em serviços de consultoria especializada, com 13 “peritos nacionais e internacionais”, entre 2021 e 2025 — o que dá um custo anual de 100.000 euros por consultor/perito.

Outro exemplo: o documento entregue na Assembleia da República dizia que, face ao incremento do recurso aos serviços públicos online, se tornava necessário “reforçar a capacitação em cibersegurança” e implementar o “quadro nacional de cibersegurança”, entre outros compromissos, num investimento de quase 47 milhões de euros. Mas não especificava que 1,2 milhões de euros teriam como destino contratar serviços para elaborar 16 relatórios “com indicadores de cibersegurança” — o que dá, em média, 75 mil por cada um.

No documento recentemente divulgado sobre a componente 19 — a que diz respeito à “transição digital da administração pública” — o Governo revela com mais detalhe como pretende gastar 578 milhões de euros. E a “aquisição de serviços de consultoria” é expressão comum. De facto, a palavra “consultoria” aparece 31 vezes, algumas vezes associada ao “desenvolvimento de software”. Um desses casos é para a “melhoria da interoperabilidade e da integração de serviços da AP”, com a “aquisição de serviços de consultoria e desenvolvimento de software”, no total de 17,8 milhões de euros (estes valores são sempre sem IVA).

O documento detalha até as horas de trabalho estimadas: “469.492 horas (Gestor de Programa: 4.953 horas, Gestor de Projeto: 23.054 horas, Arquiteto/Consultor Especialista Sénior: 11.527 horas, Consultor Tecnológico: 370078 horas, Consultor Funcional: 34.442 horas, Consultor Estratégico: 5.357 horas, UX Designer: 6.884 horas, UI Designer: 13.197 horas)”.

Outro exemplo semelhante são os 21,18 milhões de euros destinados à consultoria e desenvolvimento de software para a “melhoria e Ampliação das Soluções de Identificação Eletrónica”, “correspondendo a um esforço de 540.486 horas (Gestor de Programa: 9.775 horas, Gestor de Projeto: 38.500 horas, Arquiteto/Consultor Especialista Sénior: 19.250 horas, Consultor Tecnológico: 393.302 horas, Consultor Funcional: 47.062 horas, Consultor Estratégico: 10.167 horas, UX Designer: 9.406 horas, UI Designer: 13.024 horas)”.

Noutro caso, por 12,86 milhões de euros, o Estado vai adotar um “Referencial de Serviços Públicos, suportado por um novo Catálogo de Entidades e Serviços – Lojas de Cidadão e Espaços Cidadão, enquanto atendimento “Digital Assistido””. O montante paga a “aquisição de serviços de Consultoria Estratégica, Desenvolvimento de Software e Análise Avançada de Dados com vista à uniformização dos sistemas de gestão e monitorização do atendimento em toda a rede e a melhoria da gestão e experiência do atendimento”.

No total, de acordo com um balanço pedido pelo Observador ao Ministério da Administração Pública, a componente 19 do PRR destina “cerca de 140 milhões de euros” para serviços de consultoria externa, excetuando os investimentos relativos às regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Segundo o Governo, “estes investimentos são transversais a toda a Administração Pública, sem prejuízo de haver outros investimentos específicos dentro de outras componentes”. Em alguns casos, esses serviços podem vir a ser prestados por entidades públicas caso estas concorram aos concursos lançados.

Na resposta que enviou ao Observador, o Executivo explica ainda que os 140 milhões se destinam a “financiar um conjunto de iniciativas interdependentes que concorrem para o objetivo último de uniformização e melhoria dos serviços públicos numa lógica omnicanal [digital, telefónico e presencial], bem como a garantir o bom funcionamento dos serviços públicos digitais, através da interoperabilidade dos serviços digitais e da reutilização segura dos dados”.

Além dos serviços de consultoria, há outros serviços previstos, salienta o Governo, como a expansão da rede de serviços presenciais, o reforço de “três datacenters a vários níveis, incluindo a capacidade de backups e de armazenamento e a aquisição e licenciamento de software”. A generalidade dos contratos será executada até 2026. Esses contratos serão, todos eles, publicados no Portal Base.

Para estabelecer uma comparação, o Observador pediu dados ao Ministério da Administração Pública sobre quanto foi gasto em 2020 com contratos de consultoria para a digitalização. Mas fonte oficial respondeu que a aquela área governativa não conhece o montante relativo a serviços de consultoria executados. Ao invés, evoca o Decreto-Lei 107/2012, que regula o dever de informação e a emissão de parecer prévio relativos à aquisição de bens e à prestação de serviços no domínio das tecnologias de informação e comunicação. No âmbito deste decreto-lei, em 2020, a AMA (Agência para a Modernização Administrativa) deu parecer favorável a despesa no valor de 400 milhões de euros, dos quais cerca de 40% a 50%, ou seja, entre 160 e 200 milhões, para serviços de consultoria. Mas o Estado não diz quanto gastou.

Aposta é na digitalização, mas vão ser criadas 20 novas lojas do cidadão até 2026

Se, por um lado, se têm diversificado os canais digitais de prestação de serviços, por outro lado, há uma “crescente concentração de serviços de públicos em locais físicos únicos (Lojas do Cidadão e Espaços do Cidadão) que tendem a substituir os serviços presenciais setoriais, anteriormente dispersos e multiplicados pelo território“, nota o Executivo, no documento sobre a digitalização no Estado.

Embora o foco, como o Executivo tem repetido, seja o da digitalização (palavra que é repetida 75 vezes), o Governo identifica para Portugal “potencial para maior cobertura territorial dos serviços públicos presenciais“. Neste momento, escreve o Executivo, existem 59 Lojas de Cidadão, 702 Espaços Cidadão e 10 Unidades Móveis. Mas a ideia é criar, nos próximos anos, até 2026, 20 novas lojas.