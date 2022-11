O PS tem estado em reorganização interna, com eleições nas concelhias e, nestes dois dias, também nas federações, as estruturas de direção do partido em cada distrito do país. Nas 19 federações distritais, há cinco vagas deixadas em aberto por saídas recentes, duas delas com os duelos mais quentes desta temporada: no Algarve e em Bragança (é aqui que entra um segurista).

Em Coimbra, um antigo líder local decidiu regressar à arena para vir contrariar quem está “ao serviço de qualquer potencial candidato a secretário-geral do PS” — mas dificilmente fará mossa ao incumbente. Os confrontos, todos menos tensos, devem manter tudo como está: as disputas, a existirem, são sobretudo regionais e António Costa segue e soma como líder incontestado.

Os tempos do pedronunismo já se preparam há muito tempo, mas essa frente não apresenta novidades nesta eleição. No PS repete-se que “é prematuro” pensar já na era Pedro Nuno Santos e o período também não é o mais brilhante para o socialista que nunca escondeu a ambição de concorrer ao pós-costismo.

