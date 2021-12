PS contorna desafio de Rio e usa sondagens para dramatizar. Costa é “trunfo”

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O que aconteceu em Lisboa, nas autárquicas, foi tão traumático para os socialistas que já nem veem com especial pessimismo o avanço de Rui Rio sobre as intenções de voto no PS nas legislativas de 30 de janeiro. A ideia é mesmo usar esse encurtar de margem para dramatizar cenários, usando a “experiência da liderança” de António Costa como principal trunfo contra Rui Rio: pela primeira vez desde 2015, o PS quer descolar da narrativa que criou sobre o fim do arco da governação e dizer aos eleitores que é preciso escolher entre os dois líderes. Acordos pós-eleitorais? Isso vê-se depois: a ideia é pintar o cenário de um partido preparado para governar, e não enredar-se nas ‘armadilhas‘ lançadas por Rio.

“As eleições não estão decididas”, vai dizendo um dirigente do partido em conversa com o Observador, quase parecendo que está do outro lado da barricada. Afinal, há poucas semanas, o PS mostrava-se mais confiante e folgado nas sondagens (“estávamos em êxtase”, admite um dirigente) e era mais natural ouvir este tipo de discurso do lado da oposição ao Governo. Mas não, é mesmo um discurso socialista nesta altura, pelo menos dos socialistas que estão no núcleo da decisão — há outros que estão bem mais preocupados com o que viram nas sondagens (ver em baixo). A ideia é carregar nas tintas de uma eventual derrota, para tentar mobilizar os eleitores de base, aprendendo com os erros do (confiante) PS que perdeu Lisboa.

O empate técnico registado pela sondagem da Aximage está, para já, em análise. O PS tem uma equipa de analistas de dados estatísticos a trabalhar na campanha (como é hábito) e ainda não há uma posição fechada sobre se esta subida de Rio é mais do que uma resposta imediata à mobilização do PSD nas últimas semanas, com diretas e congresso a dominarem o espaço mediático. Só as próximas semanas vão permitir tirar isso a limpo. Mas enquanto o cenário é este, o PS vai aproveitar para bipolarizar.

A escolha final: Costa, o “trunfo”, vs. Rio

“As pessoas vão fazer uma escolha”, confia um alto dirigente do PS. “Vão eleger um primeiro-ministro. E vão comparar os dois mais prováveis” e aí, acrescenta a mesma fonte, Costa surgirá como o homem que “liderou o país nos últimos anos, liderou nestes últimos anos em ambiente de pandemia e é visto com um líder consistente, que inspira segurança e é respeitado”. Do outro lado desta equação socialista está um Rui Rio “que não deixou de ser o político medíocre que revelou ser nos últimos quatro anos”. Outro socialista acrescenta uma esperança geral nestas tropas: “Falta pouco tempo para Rio fazer uma nova asneira“, e apontam como exemplo a ingerência na justiça que sugeriu sobre a detenção de João Rendeiro. No final, o resultado que procuram é que os eleitores concluam o mesmo.