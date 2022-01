Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Programa do PS chega em cima do de Rui Rio. Apesar de António Costa ter apresentado as “linhas gerais” e prioridades do seu programa eleitoral logo no primeiro dia desta semana e o PS ter prometido, nesse mesmo dia, divulgar na quarta-feira seguinte o documento completo, nunca o chegou a fazer nem deu explicação sobre isso. Só a uma hora de Rui Rio apresentar o programa com que concorre a esta eleições é que o PS libertou o seu. A guerra pela ocupação do espaço mediático está ao rubro numas legislativas especialmente tensas para as quais o PS avança com uma proposta eleitoral que também se mostra apostada em conquistar o potencial eleitorado do PSD — o tom é outro, quando comparado com os dois últimos programas eleitorais em que acabou por se entender com a esquerda.

O atual programa é explicado no PS como uma atualização do que foi a votos em 2019, tendo sido interrompido a meio da legislatura. Há, por isso, muito que transita do compromisso assumido nas últimas legislativas, mas mesmo em comparação com esse texto é claro o novo foco socialista na questão do salário médio. Tanto em 2015 como em 2019, o centro em matéria de rendimentos era o salário mínimo nacional e até houve uma proposta (em 2019) para combater as diferenças salariais nas empresas — muito cara à esquerda à esquerda do PS (o BE chegou a ter uma proposta sobre isto em 2018) que já não está no novo programa. Agora, a agulha socialista aponta ao centro.

Aumentar salários sem implicação no IRS e com benefícios para empresas

Quando se fala na negociação de um acordo de médio prazo sobre salários e rendimentos na Concertação Social, o PS agora já não especifica só o salário mínimo e fala também de duas ideias concretas para garantir que as famílias vejam os seus rendimentos aumentados. Uma dela passa por alterar a estrutura do IRS para evitar que um aumento salarial signifique mais impostos que acabem por absorver esse mesmo aumento. A medida deverá passar pela mexida nos escalões do IRS, alterando os intervalos dos valores — o que aliás já estava previsto, em moldes gerais, mas que terá também agora este objetivo concreto. Como será feito, não se sabe.

O mesmo em relação ao que o PS prevê, também em matéria de rendimentos, mas do lado das empresas. Para incentivar os empresários a aumentarem salários, os socialistas falam novamente no enquadramento fiscal, agora para quem emprega, antecipando a sua vontade de ajustar a estrutura do IRC para “favorecer as boas práticas salariais das empresas, em termos de valorização dos rendimentos e de redução das disparidades salariais”.

Ambas as ideias já constavam da linhas gerais apresentadas no início da semana, como o Observador apontou nessa altura, mas o PS continua sem ir além de explicações vagas. O Observador tentou ter esclarecimentos sobre os moldes de algumas destas medidas mas o partido não deu resposta.

Quanto ao aumento gradual do salário mínimo, também se mantém inscrito no compromisso socialista, com o objetivo de chegar aos 900 euros em 2026, como Costa já tinha anunciado. Quanto aos restantes anos, nada detalhado, apenas que depende da situação económica a cada momento, sendo certo que no auge das difíceis negociações do último Orçamento do Estado António Costa já tinha falado numa trajetória que passaria dos atuais 705 euros para os 750 em 2023, 800 em 2024 e 850 em 2025. Aumentos sempre acima dos que foi fazendo nos últimos seis anos, em que o mais elevado foi o último com aumento de 40 euros, aquele que Costa evidenciou ser ” o maior aumento do salário mínimo de sempre”.

Em matéria de rendimentos, e além das alterações aos escalões do IRS, o PS continua a prometer o aumento de deduções fiscais em função do número de filhos, acrescentando neste programa que pretende “facilitar a decisão de segundo e terceiro filhos” através deste aumento. Também recupera — como António Costa prometera — algumas das medidas que caíram com o chumbo do Orçamento do Estado para 2022, como por exemplo a garantia de 600 euros por criança ou jovem, seja através do abono de família ou da dedução à coleta de IRS, “garantindo que os titulares do direito a abono de família acima do 2º escalão que não obtenham esse valor anual recebem a diferença para esse valor”, detalham os socialistas no programa atual.

O IRS jovem é outra das medidas que é recuperada e também o Complemento ao Abono de Família, de forma a garantir a todas as crianças e jovens (até aos 18 anos) em risco de pobreza extrema um montante anual de apoio de 1.200 euros anuais”.

Aumentos gerais anuais na função pública

Para a função pública, o PS introduz no programa a intenção de rever a Tabela Remuneratória Única, “com vista a garantir que todas as carreiras possuem posições remuneratórias que permitam o seu normal desenvolvimento”.

Já nestes últimos meses de Governo, a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública explicou que a valorização dos salários do fundo desta tabela se tornou urgente à medida que o salário mínimo aumenta. O aumento do salário mínimo nacional tem por efeito a compressão da tabela remuneratória” da administração pública, explicou Alexandra Leitão numa entrevista à Lusa no início de dezembro em que defendeu que a atualização desses salários mais baixos fosse feita pelo próximo Governo.

Ainda na função pública, o PS também assume como compromisso “retomar a regularidade das atualizações salariais anuais”.

Paixão pelos professores e saúde para a esquerda

No SNS e na Educação, o PS dá seguimento ao que vem de tensas negociações com a esquerda, nesta reta final de meia legislatura. O Estatuto do SNS foi uma das matérias paralelas ao Orçamento que esteve em cima da mesa durante todo o processo negocial e o que foi avançado foi transposto para o programa eleitoral, como a implementação progressiva do regime de dedicação plena. Surge também a proposta de rever incentivos “pecuniários e não pecuniários” para a atrair e fixar médicos em zonas carenciadas e ainda mais uma promessa de “substituir o recurso a empresas de trabalho temporário e de subcontratação de profissionais de saúde”. A criação da carreira de técnico auxiliar de saúde, uma reivindicação da esquerda que o PS prometeu dar resposta já em 2022, também nas negociações orçamentais, e que inscreve agora no seu programa eleitoral.

Na Educação, António Costa já falou na ideia de um Pacto Social para a Educação, quando apresentou as linhas gerais. E também já falou várias vezes numa matéria em que tem colocado especial insistência nas últimas semanas: o sistema de colocação dos professores. O socialista tem pedido “estabilidade” para esta classe, mas é um pedido que já vem de 2015.

Nesse programa eleitoral, o seu primeiro, António Costa propunha-se “estudar o modelo de recrutamento e colocação de professores com vista à introdução de melhorias que garantam maior estabilidade do corpo docente, diminuindo a dimensão dos quadros de zona pedagógica”. Seis anos depois, o PS promete alterar “o regime de recrutamento, com a introdução de fatores de estabilidade reforçada no acesso à carreira e no desenvolvimento dos projetos pedagógicos, com a redução da mobilidade entre escolas, sempre que se justifique, com a vinculação direta em quadro de agrupamento ou quadro de escola e com a reorganização dos quadros de zona pedagógica (permitindo reduzir as respetivas áreas geográficas, quando adequado)”.

Regionalizar, voto eletrónico e uma lei que ficou na gaveta

O referendo à regionalização já estava nas palavras de António Costa, mas a partir de agora também está escrito no seu programa eleitoral, com a reabertura do debate sobre este assunto de imediato de forma a poder estar maturado até 2024, ano para o qual aponta a realização da consulta popular. A descentralização é, de resto, uma aposta que continua a concentrar uma parte significativa no programa socialista, com o partido a chamar também as regiões à gestão de fundos comunitários para projetos que lhes digam respeito diretamente.

A pandemia veio trazer lições várias que o PS já disse, na apresentação das linhas gerais deste programa, estarem a guiar algumas das medidas que apresenta agora. Entre o último programa e o que agora avança aconteceu uma pandemia que levantou até questões ao nível da organização do sistema democrático — veja-se o problema do isolamento e o exercício do direito de voto no dia 30 de janeiro — altura em que o número de pessoas em isolamento se prevê elevado. Mas a verdade é que tanto a proposta de “consolidar e alargar a possibilidade de voto antecipado em mobilidade” como a de “generalizar a experiência de voto eletrónico presencial, já testada no distrito de Évora, nas últimas eleições europeias”, já constavam em 2019. O mesmo não se pode dizer da promessa de aprovar uma lei de emergência em saúde pública.

A ideia já tinha sido colocada por Costa que recebeu uma proposta de uma comissão de independentes ainda no ano passado e reencaminhou, segundo disse, para a Assembleia da República. Nunca se chegou a conhecer essa proposta, mas é a partir dela que o PS se propõe agora criar a tal nova lei que permita “qualificar e robustecer o enquadramento jurídico que sustenta as medidas de prevenção, controlo e mitigação decretadas pelas autoridades de saúde”. É mais uma ideia cujos moldes concertos defendidos pelo PS ficam por concretizar neste programa.