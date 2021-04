No PS mantêm-se o mantra fixado pelo líder logo em novembro de 2014, no dia seguinte a José Sócrates ter sido detido. Política de um lado, justiça do outro, disse António Costa para evitar um caso de alta sensibilidade para o partido. A relação entre ele e Sócrates esfriou totalmente até à inexistência — o ex-líder desvinculou-se mesmo do partido com queixas de “embaraço mútuo” que sentia representar –, e agora não muda nada, pelo menos espera a direção do PS. O partido está atento às movimentações, mas pouco crente que Sócrates volte ao PS.

À hora em que o juiz Ivo Rosa lia em direto nas televisões a instrução da Operação Marquês era difícil falar com um socialista sem que se ouvisse ao fundo, na chamada, a voz do momento a debitar as mais de 6 mil páginas da decisão instrutória. “Ainda a procissão vai no adro”, comentou ao Observador um alto dirigente socialista sobre o que aconteceu esta sexta-feira, em que José Sócrates viu cair grande parte das 31 acusações que tinha sobre si na Operação Marquês, restando apenas três crimes de branqueamento de capitais e outros três de falsificação de documentos. Nada de corrupção, nem mesmo de fraude fiscal. “Mas haverá recursos, o julgamento e mais recursos”, pelo que o caso está longe de estar resolvido e, até lá, mantêm-se o “à justiça o que é da justiça”. “Tudo isto ainda tem de ser digerido e é preciso cuidado com as primeiras reações”, comenta ainda a mesma fonte.