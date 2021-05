“Qual é a pressa?” A pergunta vem com o seu quê de ironia, faz parte da antologia política nacional depois de o então líder do PS, António José Seguro, a repetir várias vezes, em 2013, para tentar travar o grupo de António Costa no desafio à sua liderança. Agora é usada na direção do PS que lhe sucedeu — precisamente a de Costa — para responder à pergunta “então e as autárquicas?”. Ao contrário do PSD, a direção do PS não deu ainda um passo em direção a esse capítulo que atira “lá para junho”. Quanto mais tempo o partido estiver à cabeça das 159 autarquias que conquistou em 2017, melhor. Mas se não há pressa, já há uma fasquia mínima e várias contas que se fazem ao estado em que tudo ficará para lá das autárquicas. No PS só se antevêem dois cenários pós eleições: ou fica tudo como está no Governo, ou o Governo sai reforçado (e com maioria absoluta?).

“Tem de ser uma coisa o mais tardia possível”, adianta um alto dirigente do partido ao Observador quando questionado sobre o fecho da lista oficial de candidatos do PS. E — lá está — “qual é a pressa?”, atira outro. Em 2017, ano de autárquicas, o partido fez a Convenção Nacional Autárquica no início de maio, agora essa apresentação não ocorrerá antes de junho, a apenas três meses do tempo para as eleições (que terão de ser marcadas pelo Governo para algures entre 14 de setembro e 14 de outubro). Mas “o que é que ganha o PS em avançar com o processo mais cedo? Nada”, pergunta e responde um dirigente que explica a estratégia: “O PS tem a maioria dos presidentes de câmara. E esses têm de estar o maior tempo possível como presidente de câmara e não como candidatos”.

A direção socialista está convencida que o PS vai “ganhar bem as autárquicas” e que isso só pode ser posto em perigo por uma “grande calamidade”. É mesmo colocada uma fasquia mínima (que é a máxima para o partido): “Derrota seria perder a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Freguesias”, cuja direção pertence ao PS que tem a maioria das presidências de câmara e de freguesia. Tudo o que não seja isso é ganho”, diz fonte do partido que lembra que o PS teve o melhor resultado de sempre em 2013 e em 2017 voltou a superar esse recorde, pelo que “só por milagre pode ter um melhor resultado do que em 2017”. Baixar a fasquia para logo a seguir colocá-la novamente no máximo: “O PS tem uma tal vantagem sobre os outros que muito dificilmente não tem uma vitória clara, mantendo as duas”, ANMP e Anafre. Ou seja, a vitória espera-se “clara” mas não para lá do que já é recorde no partido.

Win-win socialista. Leitura nacional reforça o PS ou enfraquece a oposição

Também há um aviso para a oposição, em cada uma das entrelinhas dos discursos socialistas quando o tema é autárquicas: António Costa não admite leituras nacionais de qualquer resultado. O velho fantasma do “pântano” de António Guterres não assusta e não é apenas pela confiança num resultado positivo desta vez (mais provável do que o era em 2001), mas também porque o reverso dessa medalha pode ser pior para a oposição.