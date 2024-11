"O PS tem tentado governar a partir do Parlamento"

Não se compromete com uma posição sobre o aumento das pensões que PS e Chega se preparam para aprovar no Parlamento contra a vontade do Governo, acusa os socialistas de estarem a tentar usar os reformados para criar “uma dinâmica política” artificial e argumenta que Pedro Nuno Santos e André Ventura serão responsabilizados se as contas vierem a derrapar.

Em entrevista ao Observador, no programa “Sofá no Parlamento”, Hugo Carneiro, vice-presidente do grupo parlamentar do PSD, acusa o PS de estar a “tentar governar a partir do Parlamento” e de revelar uma “tremenda hipocrisia” na questão dos pensões.

Ao mesmo tempo, e apesar de reconhecer que não foi possível ir tão longe como a Aliança Democrática prometeu durante a campanha eleitoral, sobretudo na questão da reforma fiscal (IRS Jovem e IRC), o social-democrata recusa a ideia de que a coligação tenha metido o programa eleitoral “na gaveta” as suas ideias. E atira as culpas para a oposição. “Há uma impossibilidade óbvia que é não conseguirmos, no Parlamento, viabilizar todas as propostas sem existir um processo negocial”, justifica-se.

Quanto à votação final global do Orçamento do Estado, Hugo Carneiro foge da dramatização e não especula sobre o que fará o Governo se o documento vier a ser desvirtuado, como a coligação chegou a temer que fosse. Ainda assim, deixa uma aviso: “Há muitas propostas que faltam ainda serem votadas e, portanto, devemos aguardar serenamente para fazer a avaliação final”.

“O PS usa os pensionistas para tentar criar dinâmica política”

O PSD atirou o passado de bancarrota contra o PS para alertar para os riscos de um aumento extraordinário das pensões. Isto não é contraditório face à análise da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que diz que não há nenhum risco para o excedente?

Temos que perceber esta proposta do PS no contexto de todas as outras que já apresentaram. O PS, sem ter qualquer preocupação, por exemplo, com o saldo orçamental, aprovou juntamente com o Chega, uma eliminação de portagens em várias autoestradas e uma redução do IVA da eletricidade, num valor que ascende a qualquer coisa como 300 milhões de euros. Ao juntar agora as pensões, o PS está a acrescentar às decisões que também tomou recentemente. Mesmo na redução do IRS discriminou muitos portugueses, cerca de 35%, que estão no sexto, no sétimo e no oitavo escalão e que foi deixada de fora da redução do IRS.

Mas quando a UTAO diz que esta proposta é irrelevante para o excedente, isso não vos deveria deixar descansados?

Prevemos para o próximo ano um excedente de 0,3% do PIB. O que a UTAO diz é que a proposta do PS ou a do Chega tenha um custo ligeiramente superior ao que esses próprios partidos tinham previsto. Pode representar cerca de 0,1% do saldo orçamental. Mantendo tudo o resto constante, como os economistas costumam dizer, se nada acontecesse e corresse tudo exatamente como esperamos que corra, o saldo orçamental poderia acabar em 0,2%. Mas não podemos esquecer que este Governo já aprovou, em 2024, entre Complemento Solidário para Idosos (CSI), isenção de medicamentos para os beneficiários do CSI e o pagamento suplementar das pensões mais 470 milhões de euros, mas de forma a que isso não condicione, de sobremaneira, principalmente por causa do pagamento suplementar, o futuro do país ou da estabilidade da segurança social. O que o PS quer com a sua proposta é criar uma despesa permanente, que admito que possa ser legítima.

Há alguma hipótese de o PSD se abster nesta proposta?

No momento certo, declararemos o nosso sentido de voto. É importante dizer isto: a 1 de janeiro de 2025, as pensões todas, por força da lei, vão aumentar 674 milhões de euros e o que o PS quer fazer é criar uma despesa permanente, que é inferior ao pagamento suplementar que nós fizemos no final do ano. O PS diz que o aumento legal é devido mas foi no final de 2022 que o PS tentou cortar mil milhões na base da atualização das pensões e foi a oposição que impediu que isso acontecesse.

Mas caso seja aprovado este aumento extraordinário e permanente das pensões, o que é que o Governo deve fazer? Vai assegurar o cumprimento da medida sem mais mexidas ou vai abdicar de alguma proposta no âmbito da segurança social para assegurar esse financiamento?

Os cerca de 300 milhões, entre o IVA da eletricidade e das portagens, mais esta medida para as pensões, começam a corresponsabilizar o PS e o Chega pela evolução do saldo orçamental durante 2025. Portanto, se isto reduz o saldo orçamental de 0,3 para 0,2, mantendo tudo o resto constante, não sabemos o que é que vai acontecer. Ainda há pouco via uma notícia a dizer que Donald Trump equaciona implementar medidas protecionistas da economia americana. Desengane-se quem pense que isso não pode ter reflexos no comércio internacional e nomeadamente no crescimento europeu e no de Portugal. O que apresentamos no Parlamento foi que este pagamento suplementar que fizemos em 2024, estamos na disposição de o repetir em 2025, se o país tiver condições financeiras para o fazer.

E qual é a bitola mínima para que o Governo possa garantir novamente esse aumento extraordinário?

O que tenho ouvido da parte do Governo, até do Ministro das Finanças, é que aguardando até ao início do verão estaríamos em condições de perceber exatamente com que linhas é que nos podemos coser. E isto demonstra o quê? Prudência.

Temos que aguardar pela Festa do Pontal, como diz o PS?

Gosto de ouvir essa expressão do PS porque nunca mais me esqueço que em determinada altura, em 2022, quando o PS decidiu fazer um pagamento extraordinário para compensar o corte de mil milhões na base da atualização das pensões, foi por altura do Natal e muitas pessoas perguntavam se era o presente que o PS colocava no sapatinho dos pensionistas. Isso é entrar na lógica de quem não tem argumentos. Não vou entrar por aí porque isso não faz sentido absolutamente nenhum. Acho que é importante que as pessoas saibam que há uma grande hipocrisia em toda esta questão. O PS usa os pensionistas para tentar criar uma dinâmica política que até agora foram incapazes de conseguir.

Que é qual?

O PS queria que o Governo não governasse. Tem tentado governar a partir do Parlamento.