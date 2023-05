Mais um tropeção para o PS. A demissão do agora ex-presidente da Comissão de Inquérito à TAP, Jorge Seguro Sanches, veio envolver os socialistas em mais uma polémica relacionada com o dossiê mais quente do momento. E deixou membros do partido e da bancada em alerta, convencidos de que o PS não precisava de chamar mais a atenção para si próprio numa altura em que só quer ‘matar’ rapidamente o assunto TAP.

Terá sido por isso que vários socialistas, incluindo Eurico Brilhante Dias e Augusto Santos Silva (no papel de Presidente da Assembleia da República), tentaram demover Seguro Sanches da ideia de se demitir destas funções. O impasse depois de ter sido conhecida a notícia, avançada pela SIC, de que abandonaria o posto tem explicação: Seguro Sanches entregou o pedido de demissão não diretamente a Santos Silva, mas à bancada do PS, na terça-feira à noite — e Brilhante Dias, que na manhã seguinte ainda recusaria confirmar uma decisão que viria da “avaliação” pessoal do deputado, esteve a tentar convencê-lo a ficar.

Ainda assim, a decisão não foi uma surpresa. No PS, a vontade do antigo secretário de Estado de abandonar o lugar era conhecida: há semanas que existiam conversas nesse sentido nos corredores do Parlamento. Seguro Sanches estaria cansado e frustrado por não ver os seus objetivos relativamente à comissão a serem cumpridos, enquanto as relações com alguns deputados e partidos ficavam cada vez mais tensas.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.