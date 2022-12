O pedido de desculpas chegou à tardinha, quase 24 horas depois de se ter queixado da falta de um telefonema de Carlos Moedas e quando o assunto já tinha escalado. À boleia da falta de horas dormidas, António Costa lá acabou por lamentar ter referido a falta de cuidado do autarca com a sua garagem inundada e pedir desculpas. Para a história do percurso de ambos, no entanto, ficou mais um irritante para contar e motivos de sobra para Carlos Moedas sorrir — apesar da situação delicada na capital, o social-democrata recebeu um dos raros pedidos de desculpas públicos de António Costa.

Apesar de se esforçarem por desvalorizar o “aparte infeliz” de Costa, nos corredores da autarquia regista-se a ausência de membros de Governo na cidade de Lisboa. “Registamos a ausência, por exemplo, da ministra Mariana Vieira da Silva”, nota-se. A socialista deslocou-se a Loures (PS) e a Oeiras, de Isaltino Morais, quando Lisboa mal conseguia lidar com o caudal de água. António Costa, em contraste absoluto com Marcelo Rebelo de Sousa, nem vê-lo.

Na equipa de Carlos Moedas junta-se um mais um: no Governo, ninguém quis aparecer ao lado do autarca na fotografia. Também se vai dizendo que, se houvesse verdadeira vontade de ver a situação no terreno, não eram precisos convites por parte da autarquia. No fim do dia, cada um tirará as suas ilações.

Publicamente, de resto, Moedas não deixou de revelar alguma desilusão. “Durante estes dias, o primeiro-ministro não me ligou. A ministra Mariana Vieira da Silva visitou Loures e Oeiras e não visitou Lisboa. O importante é ter soluções rápidas, é isso que peço ao Governo”, disse Carlos Moedas, frisando o incómodo com a falta de presença governamental no terreno.

