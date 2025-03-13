PSD pode governar se perder? "É uma decisão que vai ter de ser tomada a posteriori"

Esperava sair do Governo para entrar na corrida eleitoral à Câmara do Porto, mas a queda do Executivo inverteu por completo o calendário político e obrigou-o a assumir a missão de defender publicamente Luís Montenegro antes de se desvincular do Executivo. No dia em que Marcelo Rebelo de Sousa anunciou que ia mesmo convocar eleições legislativas, Pedro Duarte diz não ter dúvidas sobre quem foi de facto o responsável pela crise política: “Pedro Nuno Santos fez uma birra e teve uma postura infantil”.
Em entrevista ao Observador, no programa “Vichyssoise”, o ministro dos Assuntos Parlamentares garante estar “otimista” em relação às próximas eleições legislativas, mas não deixa de comentar o cenário inverso — a derrota, naturalmente. Nesse hipotético cenário, nota para um dado novo: Pedro Duarte não exclui que o PSD venha a governar mesmo que fique em segundo lugar — num projeto que, a acreditar nas garantias de Luís Montenegro, não seria liderado pelo atual primeiro-ministro. “É uma decisão que vai ter de ser tomada a posteriori e por quem estiver à frente do PSD.”
A terminar, Pedro Duarte fala também sobre a corrida ao Porto e volta a piscar o olho a Filipe Araújo, atual vice-presidente de Rui Moreira, cuja candidatura independente à autarquia, a confirmar-se, pode prejudicar as pretensões do ainda ministro dos Assuntos Parlamentares. Pedro Duarte volta a estender o cachimbo da paz: “Todos aqueles que se possam juntar são bem-vindos. Filipe Araújo é um autarca experimentado e com provas dadas”.
[Ouça aqui o episódio completo da Vichyssoise:]
“Uma escalada muito pouco racional conduziu à crise”
Sendo ministro dos Assuntos Parlamentares, que normalmente é responsável pela negociação entre partidos, não se pode dizer que isto tenha corrido bem.
Para o país, de facto, não correu da melhor maneira. Tínhamos um plano de tentar trazer estabilidade. Estávamos a conseguir. Mas, como ficou claro desde o dia das eleições, não dependia só de nós. Não tínhamos maioria absoluta e conjugou-se esta estranha coligação entre o PS e o Chega.
No Conselho de Estado, o Presidente da República terá dito que era contra a moção de confiança e que terá comunicado isso ao Governo e ao primeiro-ministro. Este posicionamento, e dizê-lo perante os conselheiros de Estado, é uma deslealdade para com o Governo?
Não posso comentar especulações. Não faço ideia de se isso aconteceu. A única coisa que posso dizer perentoriamente é que a relação institucional entre Presidente da República e primeiro-ministro tem sido absolutamente exemplar em todos os momentos. Por vezes, até sorrio quando vejo algumas notícias por aí, porque de facto não correspondem à verdade. O país tem muitos problemas; esse, manifestamente, não é um deles.
A 7 de março, até contrariando o seu colega do Governo Manuel Castro Almeida disse que retirar a moção de confiança não era um cenário e que a bola estava do lado do PS. A 11 de março, o Governo quis retirar a moção de confiança em troca de uma comissão parlamentar de inquérito mais curta. O que é que mudou nesses quatro dias?
Houve uma escalada muito pouco racional que acabou por conduzir o país para uma crise política. O Governo, como é claro para quem, de forma neutral e não capciosa, olhar para o que realmente aconteceu, tentou até ao último minuto, in extremis, nomeadamente alterando essa sua posição de princípio, fazer tudo para evitar que o país tivesse de ir para eleições.
Só não retirou a moção de confiança. Porque é que o Governo não deu esse passo? Isso esteve em cima da mesa em algum momento?
Não esteve porque provavelmente teríamos uma escalada ainda superior da oposição, com acusações, insinuações, suspeições, num crescendo em que o Governo teria muita dificuldade em executar o seu programa. Os governos emanam do Parlamento, portanto um Governo que não tem a confiança do Parlamento não tem condições para governar.
O PS viabilizou o Programa de Governo e também o Orçamento. Ainda inviabilizou duas moções de censura.
O líder do PS e outros, como André Ventura, afirmaram em coro que este Governo não tinha a confiança dos portugueses. Este ambiente que se estava a gerar, de um radicalismo, extremismo e até de alguma irresponsabilidade institucional, estava a conduzir o país para uma circunstância em que o Governo ia ficar no poder, mas não ia ficar a governar. Talvez essa seja uma diferença grande entre o atual Governo e os governos anteriores do PS: é que não estamos no Governo para usufruir do poder; estamos no Governo para executar um programa e transformar a vida das pessoas para melhor. Se não temos condições para executar o programa, então não estamos a fazer nada no Governo. Essa clarificação é essencial e imprescindível. Infelizmente, não nos deram outra possibilidade.
Nesse intervalo saíram duas sondagens que não foram muito positivas para a AD. Tiveram medo das sondagens. Foi isso que justificou a inversão naquele dia?
Não. Dentro do Governo já temos anos suficientes para saber que as sondagens se enganam com muita regularidade e que as pessoas vão mudando de opinião. Dias antes tinham saído uma sondagem com os resultados precisamente inversos e mais animadores. Não é isso que nos condiciona. Estamos muito convictos de que o trabalho feito durante estes 11 meses e a alternativa que somos hoje em dia a extremismos à direita e à esquerda nos permite ir com alguma confiança para eleições. A nossa proposta é a proposta moderada do centro político.
“Pedro Nuno Santos fez birra e assumiu postura infantil”
Voltando ao debate desta semana. Chegados ao Parlamento acabaram por negociar à vista de todos as condições para a comissão de inquérito e a retirada da moção de confiança. Acha que uma tentativa de negociação feita assim, a 25.ª hora e à frente de toda a gente é séria?
É séria. Se me pergunta se é a melhor forma, acho que não. Não é a melhor forma, mas foi feito um repto ao PS para poder haver uma reunião, aquilo que acontece nas democracias maduras. Com alguma imaturidade, para não dizer infantilidade, o PS pura e simplesmente recusou. Uma espécie de birra em que disse que não conversava e não atendia ao telefone. Quisemos fazer a proposta em público, uma vez que o PS se tinha manifestado intransigente e absolutamente fechado à hipótese de tentar salvar o país.
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Poderia ter havido contactos prévios, feitos com mais tempo e que tivessem criado condições para que a negociação não fosse feita desta maneira.
Com certeza que sim. Se tivéssemos evitado este problema desde o primeiro minuto teria sido preferível. É óbvio que poderíamos ter sempre falado. Aliás, houve contactos, houve conversas, algumas em público, com certeza, outras menos em público.
Ao mais alto nível?
Ao mais alto nível. E houve um esforço desde o primeiro minuto. Pelo menos, do nosso lado.
Mas estamos a falar de contactos no dia do debate ou antes disso?
Durante os dias anteriores houve comunicações regulares, como sempre existem. E algumas delas foram até em público, no sentido em que foram na comunicação social.
Estávamos a perguntar sobre os contactos mais discretos que podiam ter levado a que uma negociação mais facilmente chegasse a bom porto.
Certo, mas se os contactos são discretos, são mesmo discretos.
O berço não lhe permite falar nisso, como disse Hugo Soares.
Mas não houve nada particularmente secreto. E é evidente que todos percebemos que houve uma certa escalada. Foi tudo muito rápido. Infelizmente foi uma precipitação e a oposição não percebeu a dimensão do que estava em causa até o último minuto. Não quero ofender ninguém, mas a birra, a postura infantil que foi assumida naquele dia, até no plenário, por parte do líder da oposição, que é alguém que se propõe a ser primeiro-ministro, mostra como não tem a dimensão institucional para estar na função em que está. Um líder da oposição também tem responsabilidades. Não é só fazer-se uns discursos a atacar e a insultar com agressividade. É preciso um bocadinho mais para ser líder da oposição e para se candidato a primeiro-ministro. Infelizmente, ainda não vimos isso da parte de Pedro Nuno Santos.
“Não me repugna nada uma aliança com a Iniciativa Liberal”
Luís Montenegro vai embora se perder por um voto para Pedro Nuno Santos?
É uma pergunta que tem de ser feita ao próprio. Não sei se ele coloca sequer esse cenário. Tem razões para estar otimista. O único irritante é esta avalanche de ataques a que está a ser sujeito, mas ele tem uma consciência absolutamente tranquila, tem esclarecimentos e argumentos para poder desfazer qualquer dúvida que possa existir nos portugueses. Tem provas dadas ao longo deste ano de que tem as características ideais para ser o primeiro-ministro de Portugal nesta fase. Há um trabalho que está a ser feito. Infelizmente é interrompido, mas pode ser retomado a seguir. O país não terá muitos prejuízos.
O PSD deve viabilizar um governo minoritário do PS, garantindo a tal reciprocidade que Pedro Nuno Santos já veio pedir?
Esse é um bom princípio. Infelizmente, temos assistido nos últimos meses a uma alteração da nossa configuração político-partidária. Tivemos desde o início da democracia dois grandes partidos que foram os pilares essenciais que mantiveram o regime a funcionar. Acontece que agora temos uma realidade diferente. Temos um partido extremista à direita e um PS que resolveu substituir-se à extrema-esquerda natural. Há um definhamento do Bloco e do PCP, e o PS ocupou esse espaço. É hoje um partido extremista radical. É uma reconfiguração. E isto pode ter impacto no futuro. A prova disso é que um governo moderado, como é o da AD, foi derrubado pela extrema-direita e pela extrema-esquerda – a tal nova extrema-esquerda que é o atual PS. Só o PSD/CDS, e eventualmente a IL, estão no centro da vida política moderada.
Afasta a hipótese de vir a existir uma “geringonça” de direita no Parlamento, com o PSD ficar ligeiramente atrás do PS, mas em conjunto com a Iniciativa Liberal ter uma maioria de mandatos?
O líder do PSD disse, na última eleição, que só seria primeiro-ministro se a vencesse. Mas em termos absolutamente teóricos não considero que a solução fosse uma geringonça, porque o termo surge por ser uma deturpação de um regular método de alianças dentro do nosso sistema político. É verdade que isto foi inaugurado ainda por António Costa, quando fez esta geringonça, que aliás teve em Pedro Nuno Santos o seu grande defensor. O PS coligou-se a uma extrema-esquerda quando todos achávamos que era impensável. E podia ter sido um caso episódico para resolver um problema numa determinada circunstância; mas com Pedro Nuno Santos institucionalizou-se. Vão ter muita dificuldade em encontrar uma diferença no pensamento, na atitude, no comportamento, na linguagem, na agressividade, entre o PS e o Bloco Esquerda.
Não respondeu. Se o PSD ficar em segundo lugar, pode formar governo se tiver maioria com outra força política, como Iniciativa Liberal?
É uma decisão que vai ter de ser tomada a posteriori e por quem estiver à frente do PSD. Não sei se será Luís Montenegro, se será outro qualquer. Não posso falar sobre aquilo que acontecerá no futuro. Agora, do ponto de vista do princípio, não me repugna nada uma aliança com a Iniciativa Liberal. Poderão acrescentar algo de diferente. Coisa diferente seria, por exemplo, com o Chega ou com qualquer outro partido extremista.
“Candidatura ao Porto seria missão apaixonada e cívica”
Pedro Passos Coelho já é apontado para o futuro pós-Montenegro. Se o PSD perder as próximas eleições, esse regresso é inevitável?
Não faço a mais pequena ideia. Estou fortemente convicto de que Luís Montenegro está para dar e durar. Vai estar muitos anos à frente do país. E é nesse cenário que me coloco. Também digo que, se assim não for, também estarei fora. Tenho este princípio de lealdade e, portanto, não me preocupo minimamente [com o futuro pós-Montenegro].
Pensei que estaria fora para ser candidato ao Porto.
Uma putativa candidatura ao Porto está num patamar um bocadinho diferente. Não olho para isso como uma missão política; é uma missão quase apaixonada e cívica, de dedicação à minha cidade e às minhas gentes. É algo um bocadinho diferente. Quem não é do Porto se calhar não compreende muito bem, mas as pessoas do Porto compreendem isto que eu acabei de dizer.
É a sua cadeira de sonho. Mas se for candidato ao Porto já não integrará o próximo governo?
Exatamente.
Isso implicaria que já não faria parte da composição quando o próximo governo tomar posse.
Sim, parece-me uma evidência. Não tenho como negar.
Falou na necessidade de procurar entendimentos na corrida eleitoral ao Porto. Acredita que Filipe Araújo ainda vai desistir de avançar? Era desejável que a direita se apresentasse mais coesa no Porto para conseguir vencer Manuel Pizarro?
Parece-me importante que se gere uma candidatura ao Porto que seja agregadora e que vá para além da lógica absolutamente partidária. Uma candidatura que tenha a capacidade de congregar e a agregar, com capacidade de trazer este movimento cívico para uma plataforma de candidatura e de cidadania que pudesse transformar a cidade. Todos aqueles que se possam juntar são bem-vindos. Filipe Araújo é um autarca experimentado e com provas dadas.
Seria um bom vice-presidente da sua autarquia, liderada por si, eventualmente.
Isso é muito especulativo, com toda a sinceridade.
Luís Montenegro não cometeu nenhum erro neste processo?
Pessoas infalíveis não existem. Agora, se me perguntam se cometeu algum erro relevante, grave, sério… Acho sinceramente não. Mas se alguém aqui vos disser que não cometeu nenhum erro, sugiro que desconfiem. Todos cometemos erros. Desde que saibamos corrigir os erros, acho que estamos no bom caminho. Mas acho que os erros foram menores.
“Experiência como ministro não é para repetir”
Vamos ao bloco Carne ou Peixe, onde o convidado tem de escolher uma de duas opções. Preferia ser ministro num Governo de Pedro Passos Coelho ou de Carlos Moedas?
Ser ministro é uma experiência altamente gratificante, mas vale a pena tê-la uma vez na vida. Sou e é uma experiência excecional. Mas não é para repetir.
Quem escolheria como mandatário para a sua candidatura à Câmara do Porto: Rui Rio ou Luís Filipe Menezes?
É uma pergunta muito difícil, mas diria Rui Rio porque foi de facto presidente da Câmara do Porto.
Preferia ser convidado do “Preço Certo” da RTP ou para umas jornadas parlamentares do Chega?
Claramente para o “Preço Certo”.
Quer acabar com ambas.
Nem pensar nisso. Isso é uma falsidade. É um serviço público muito relevante e ajuda muito às audiências do Telejornal. O “Preço Certo” é muito bem-vindo.
Na segunda volta das presidenciais, Marques Mendes não passava à segunda volta: almirante Gouveia e Melo ou António Vitorino?
É muito cedo para dizer isso porque não conhecemos nada de ambos, mas particularmente do almirante. Só conhecemos uma imagem, não conhecemos mais nada para além disso. Não tenho a mínima condição para responder com sinceridade.