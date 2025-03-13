PSD pode governar se perder? "É uma decisão que vai ter de ser tomada a posteriori"

“Uma escalada muito pouco racional conduziu à crise”

Sendo ministro dos Assuntos Parlamentares, que normalmente é responsável pela negociação entre partidos, não se pode dizer que isto tenha corrido bem.

Para o país, de facto, não correu da melhor maneira. Tínhamos um plano de tentar trazer estabilidade. Estávamos a conseguir. Mas, como ficou claro desde o dia das eleições, não dependia só de nós. Não tínhamos maioria absoluta e conjugou-se esta estranha coligação entre o PS e o Chega.

No Conselho de Estado, o Presidente da República terá dito que era contra a moção de confiança e que terá comunicado isso ao Governo e ao primeiro-ministro. Este posicionamento, e dizê-lo perante os conselheiros de Estado, é uma deslealdade para com o Governo?

Não posso comentar especulações. Não faço ideia de se isso aconteceu. A única coisa que posso dizer perentoriamente é que a relação institucional entre Presidente da República e primeiro-ministro tem sido absolutamente exemplar em todos os momentos. Por vezes, até sorrio quando vejo algumas notícias por aí, porque de facto não correspondem à verdade. O país tem muitos problemas; esse, manifestamente, não é um deles.

A 7 de março, até contrariando o seu colega do Governo Manuel Castro Almeida disse que retirar a moção de confiança não era um cenário e que a bola estava do lado do PS. A 11 de março, o Governo quis retirar a moção de confiança em troca de uma comissão parlamentar de inquérito mais curta. O que é que mudou nesses quatro dias?

Houve uma escalada muito pouco racional que acabou por conduzir o país para uma crise política. O Governo, como é claro para quem, de forma neutral e não capciosa, olhar para o que realmente aconteceu, tentou até ao último minuto, in extremis, nomeadamente alterando essa sua posição de princípio, fazer tudo para evitar que o país tivesse de ir para eleições.

Só não retirou a moção de confiança. Porque é que o Governo não deu esse passo? Isso esteve em cima da mesa em algum momento?

Não esteve porque provavelmente teríamos uma escalada ainda superior da oposição, com acusações, insinuações, suspeições, num crescendo em que o Governo teria muita dificuldade em executar o seu programa. Os governos emanam do Parlamento, portanto um Governo que não tem a confiança do Parlamento não tem condições para governar.

O PS viabilizou o Programa de Governo e também o Orçamento. Ainda inviabilizou duas moções de censura.

O líder do PS e outros, como André Ventura, afirmaram em coro que este Governo não tinha a confiança dos portugueses. Este ambiente que se estava a gerar, de um radicalismo, extremismo e até de alguma irresponsabilidade institucional, estava a conduzir o país para uma circunstância em que o Governo ia ficar no poder, mas não ia ficar a governar. Talvez essa seja uma diferença grande entre o atual Governo e os governos anteriores do PS: é que não estamos no Governo para usufruir do poder; estamos no Governo para executar um programa e transformar a vida das pessoas para melhor. Se não temos condições para executar o programa, então não estamos a fazer nada no Governo. Essa clarificação é essencial e imprescindível. Infelizmente, não nos deram outra possibilidade.

Nesse intervalo saíram duas sondagens que não foram muito positivas para a AD. Tiveram medo das sondagens. Foi isso que justificou a inversão naquele dia?

Não. Dentro do Governo já temos anos suficientes para saber que as sondagens se enganam com muita regularidade e que as pessoas vão mudando de opinião. Dias antes tinham saído uma sondagem com os resultados precisamente inversos e mais animadores. Não é isso que nos condiciona. Estamos muito convictos de que o trabalho feito durante estes 11 meses e a alternativa que somos hoje em dia a extremismos à direita e à esquerda nos permite ir com alguma confiança para eleições. A nossa proposta é a proposta moderada do centro político.