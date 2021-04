A pandemia de Covid-19 também originou que muitos pacientes com POC “agravassem a sua doença”, dado que existiu uma maior “comunicação dos riscos de contágios por Covid-19”, o que teve um “impacto negativo” nas obsessões e, por consequência, nos comportamentos. Ainda assim, na generalidade da população, “os sintomas de POC diminuíram durante a pandemia”, salienta o psiquiatra.

As duas vertentes — melhorar a eficácia e o novo fármaco

Com o apoio da FLAD, o médico vai conseguir desenvolver um projeto inovador sobre a POC (A new hope for resistant Obsessive-Compulsive Disorder – innovative strategies for outcome prediction and treatment), que se divide em duas vertentes.

A primeira vertente do projeto do psiquiatra passa por entender qual é o melhor tratamento para cada caso indiviual. Pedro Morgado explica que, para tratar a doença, os pacientes ora são medicados com antidepressivos (que atuam no neurotransmissor de serotonina), ora lhes é recomendada a frequência de consultas de “psicoterapia técnica de intervenção cognitiva comportamental”. Com um destes tratamentos — ou com a combinação de ambos –, “metade dos pacientes melhoram e ficam bem”.

No entanto, para outra metade que padece POC estes tratamentos não resultam, continuando a sofrer diariamente com a doença. É-lhes então receitado “outros medicamentos e antidepressivos, como antipsicóticos, que possuem mais efeitos secundários”. Após estes tratamentos, algumas pessoas acabam por melhorar, mas ainda há algumas que “continuam a sofrer muito”, indica o psiquiatra.

Neste contexto, um dos objetivos do projeto é, através da realização de ressonância magnética funcional, “tentar prever a resposta aos diferentes tratamentos”. Isso vai permitir “reflexionar quais são os tratamentos mais diferenciados” e também “poupar tempo”, refere Pedro Morgado, uma vez que vai permitir perceber qual é a melhor opção para medicar cada pessoa, não havendo, portanto, a necessidade de experimentar diferentes métodos.