Foi nos EUA, durante uma viagem para um combate. Estava sozinho, sem nenhuma voz da razão por perto, e começou a fazer uma retrospetiva à própria vida. Mediu a lista dos pecados, em oposição à das virtudes, e encarou a enorme distância que separava as duas. Naquela altura, nem as luvas que o tornaram um herói dentro do ringue poderiam defendê-lo. Só algo que ouviu, na casa escura, salvou Manny Pacquiao.

“Estava sozinho na minha casa dos EUA. Estava a ler a Bíblia e pensei em acabar com a minha própria vida naquele momento porque me arrependi dos meus pecados. Chorava desconsoladamente. Perguntei: ‘Senhor, qual é o meu valor? Se pudesse voltava atrás no tempo e desfazia tudo o que fiz contra ti’. Fui mulherengo, bêbedo, apostador. Tudo junto. Senti-me pequeno. Estava de joelhos, com a cara no chão. Quando ouvi a palavra de Deus, senti-me feliz”, contou o pugilista filipino, o único a ter sido campeão do mundo em oito categorias diferentes, numa entrevista recente num conhecido talk show do país asiático.

A fé é o fio condutor da vida de Manny Pacquiao. Uma fé que começou por ser católica, enquanto criança e por tradição familiar, mas que se tornou evangélica com o passar do tempo – para desagrado da mãe, que inicialmente rejeitou a ideia de ter um filho pugilista porque queria que este fosse padre e atribuiu a derrota com Floyd Mayweather no “Combate do Século”, em 2015 e no evento desportivo que envolveu mais dinheiro até à data, ao abandono da Igreja Católica. Mas será novamente a fé a nortear o novo e próximo capítulo da vida de Pacquiao. Que, de forma algo irónica, já deu mesmo um filme.

Senador desde 2016, eleito com 16 milhões de votos e depois de já ter sido congressista pelo distrito de Sarangani, Manny Pacquiao anunciou nos últimos dias a intenção de se candidatar à presidência das Filipinas. A Constituição do país não prevê o cenário de uma reeleição e Rodrigo Duterte, o polémico e atual líder filipino, terá de abrir a porta a um sucessor. O pugilista encabeça uma das fações do PDP-Laban, o partido que está no poder, e já anunciou que vai deixar os ringues e dedicar-se a tempo inteiro à política. O maior combate da vida de Manny Pacquiao está prestes a começar.