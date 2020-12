Em 1999 seria então detido por suspeitas de tráfico de droga, mas não ficou em prisão preventiva porque se disponibilizou a colaborar com as autoridades na apreensão de duas toneladas de cocaína — uma operação, escreveu o Diário de Notícias, cujos contornos nunca foram bem explicados. Foi colocado num hotel da Avenida Duque de Loulé, em Lisboa, com dois agentes encarregues da sua vigilância. Só que, a meio da noite, o narcotraficante saltou da janela do primeiro andar do hotel e fugiu. A polícia só viria a anunciar a fuga — conhecida como “o pulo do Lobo” — semanas depois. Mesmo estando em parte incerta, no ano seguinte, 2000, foi condenado à revelia a 25 anos de prisão por tráfico de droga pelo Tribunal de Sesimbra.

Durante este tempo, Franklim Lobo fazia uma vida de luxo em Fuenjirola, perto de Málaga, Espanha, onde tinha uma vivenda e detinha várias empresas imobiliárias, ainda segundo o DN. Foi ali que a polícia espanhola o viria a deter, em 2004, no cumprimento de um mandado de detenção emitido por Portugal, no âmbito de um processo denominado “Toca do Lobo”. Foi extraditado para Portugal, numa operação repleta de medidas de segurança — era considerado um homem perigoso e costumava estar acompanhado por pessoas que a polícia considerava violentas, explicou o Público.

Em Portugal, esperavam-no os 25 anos pelos quais tinha sido condenado quatro anos antes, em 2000, e que nunca tinha cumprido. Mas a sua defesa detetou um erro processual e fez um pedido de habeas corpus que viria a ser aceite. O narcotraficante saiu em liberdade, voltando a fugir.

Depois da fuga, foi detido no Brasil. Julgamento em que foi condenado a 25 anos foi repetido e acabou absolvido

Foi vigiando os seus familiares que a PJ viria a descobrir, em 2004, onde estava Franklim Lobo: numa pequena localidade no estado de Goiás, no Brasil. As autoridades portuguesas acreditavam que era a partir dali que geria uma rede de tráfico de dimensão internacional de onde vinha o dinheiro que lhe permitia ter um império imobiliário em Espanha avaliado em mais de 42 milhões de euros, segundo o Público. A sua filha, um contabilista português e um advogado espanhol eram os gestores de um aldeamento turístico de luxo com 132 apartamentos, adiantou o mesmo jornal, e acabariam detidos e acusados por branqueamento de capitais. A PJ preparou outra grande operação para voltar a capturar Franklim Lobo e, no início de 2005, foi de novo preso.