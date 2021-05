André Ventura decidiu despromover três fundadores de uma só assentada: Nuno Afonso, Pacheco Amorim e José Dias. Se o ideólogo Pacheco Amorim terá sido o mentor da “renovação”, o mesmo não se pode dizer dos restantes. Nuno Afonso, o militante número dois e que ganhava protagonismo no partido, dizia horas antes da decisão ao Observador que “ficaria magoado” se Ventura o retirasse do cargo. Foi o que aconteceu. Já depois ouvir-se-ia a Mesa a anunciar: “O Nuno Afonso quer-vos dizer umas palavras”. E do púlpito enviou várias indiretas a Ventura e opositores internos: “Mesmo ferido, apunhalado e magoado, não vou desistir nunca de lutar pelo meu país”. Por isso mesmo, aceitou ficar como vogal.

Nuno Afonso saiu emocionado do palco, num discurso em que contestou a tese de que André Ventura ergueu o partido sozinho, já que ele, esteve lá desde o início. Literalmente: foi ele o grande responsável pela recolha de assinaturas que formalizou o nascimento do partido, o que lhe mereceu acusações e denúncias de irregularidades nesse processo. Antes de o partido arrancar: foi candidato autárquico do PSD em Loures, em 2017, ao lado de Ventura. São amigos há 20 anos.

Mas a rutura tornou-se evidente no discurso do até agora vice-presidente. Ao ponto de Nuno Afonso ter contestado o filme que abriu o primeiro dia do III Congresso do Chega e que falava no “milagre” de Ventura. “O vídeo que abriu ontem [sexta-feira] o congresso começou com as palavras ‘um homem sozinho que criou um partido’. O André não esteve sozinho e é importante que isto fique bem esclarecido”. Saiu aplaudido. Ventura teve mais uma demonstração de força: despromoveu o número dois, coordenador autárquico e candidato à Câmara Municipal de Sintra. E saiu por cima.

José Dias também saiu zangado com Ventura, mesmo que no palco tenha dito que não contesta as decisões do líder. Também em entrevista na rubrica “A Cadeira do Poder Autárquico”, do Observador — que será publicada este domingo –, ainda antes de ser conhecida formalmente o afastamento dos três ‘vices’, José Dias confessava a mágoa por o presidente do Chega não ter falado com ele. “Não me explicou porquê“, desabafava.

“Gostava muito que ele tivesse tido tempo para falar comigo, revelava outra preocupação”, notava o militante nº14 do partido. E puxava dos pergaminhos dos tempos em que o partido começou do zero: “Sou fundador, tenho o meu nome no Tribunal Constitucional. O meu património responde pelo partido. Assim, inclusive, alguns contratos de algumas sedes do partido Chega, da sede nacional. Portanto, vou continuar a ser militante do Chega.”

José Dias sai beliscado da guerra com a ala mais religiosa do partido. Pedro Frazão, do Opus Dei, sobe de vogal a vice-presidente, apesar de ter sido visado por uma moção temática crítica do crescimento dos membros da prelatura no partido — moção que acabou chumbada.

Também o Partido Pró-Vida, de Manuel Matias, continua a manter a sua influência e o antigo presidente do PPV é mesmo candidato ao cargo mais poderoso do partido a seguir ao líder: presidente da Mesa do Congresso. A filha, Rita Matias, mantém-se como vogal e rosto da Juventude do Chega.

No palco, José Dias apontou diretamente a mira às ligações familiares, advertindo André Ventura de que o Chega é um “local para competência” em que os “amigos têm de ficar à porta, assim como os familiares”.