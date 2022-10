“Pai, sinto a guerra em mim, sinto-me como uma heroína. Quero estar com o meu país, com o meu povo. Quero estar do lado das forças da luz.” Estas terão sido as últimas palavras que Darya Dugina disse ao seu pai, Alexander Dugin, antes de morrer numa explosão provocada por uma bomba colocada no carro onde seguia. Pelo menos, foi isso que o próprio revelou no funeral da filha, em agosto.

Dugin, conhecido ideólogo que há muito defende o imperialismo russo — em particular, em relação à Ucrânia —, partilhava a dor da morte da filha perante uma audiência composta por muitos que defendem ideias semelhantes às suas. Um dos presentes, por exemplo, era Konstantin Malofeev, dono do canal de televisão putinista Tsargard TV — e que foi sancionado por suspeitas de financiamento de grupos separatistas no Donbass ao longo dos últimos anos. Malofeev fez, inclusivamente, um tributo público na cerimónia, em que aproveitou para partilhar as suas ideias nacionalistas: “Aqueles que nos combatem não compreendem que o povo russo não é só composto pelos que estão vivos agora, mas também pelos que viveram antes de nós e os que irão viver depois”, disse, segundo o relato do jornalista do El País presente no funeral.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.