Faltam poucos dias (ou semanas) para a chegada da primeira vacina contra a Covid-19 a Portugal, mas ainda há uma série de interrogações quer sobre a própria vacina, quer sobre o plano de vacinação. Os problemas que já ocorreram no Reino Unido e nos Estados Unidos com a Pfizer/BioNTech mostraram que nem tudo pode correr bem no processo de vacinação, mas os especialistas ouvidos pelo Observador desvalorizam e garantem que episódios como as reações alérgicas são normais e podem ocorrer com medicamentos tão comuns como o paracetamol.

Mesmo sem queixas de reações tão adversas como estas, a vacina contra a Covid-19 pode desencadear efeitos secundários (as primeiras no mercado europeu, e em Portugal, serão também as da Pfizer/BioNTech) como dores no local da injeções, dores de cabeça e até mesmo febre em alguns dos pacientes. É normal, sim, mas como a vacina não é 100% eficaz e demora longas semanas até produzir um efeito protetor contra o novo coronavírus, continuará a ser importante telefonar ao SNS24 quando tiver sintomas desta natureza: pode mesmo ser Covid-19.

Algumas pessoas não devem sequer receber a vacina: as crianças e as grávidas estão fora do plano de vacinação em Portugal (à semelhança do que acontece noutros países) porque não há ainda evidência científica que permita aos peritos confiar que o medicamento é eficaz, ou até seguro, neste grupo de pessoas. Também é a incerteza científica que mantém alguns doentes de risco, como certos doentes autoimunes e os doentes oncológicos em quimioterapia, fora da primeira fase da vacinação: na dúvida, o melhor é continuar a proteger as pessoas em risco sem a vacina. E mesmo quem for vacinado, porque as incertezas ainda são muitas quanto à sua proteção e ao fim de quanto tempo ela acontece, continuará sujeito às medidas de restrição em vigor.

O Observador elencou 25 questões sobre as vacinas contra a Covid-19 que chegam a Portugal na última semana de dezembro e sobre o plano de vacinação que as distribuirá massivamente pela população ao longo do próximo ano. A Pfizer, a Agência Europeia do Medicamento, a Direção-Geral da Saúde (DGS) e o imunologista Henrique Veiga Fernandes, da Fundação Champalimaud, responderam a muitas delas.

Outras, muito importantes, ficaram por responder, uma vez que a DGS não desfez as dúvidas apesar da insistência do Observador. Entre elas, não se sabe quem se responsabiliza se uma reação adversa da vacina tiver consequências para a saúde de quem a recebeu.

Eis então o que precisa de saber antes de receber a vacina.

Quais são os efeitos secundários das vacinas?

De acordo com a resposta da Pfizer ao Observador, o Comité de Monitorização de Dados verificou dois eventos considerados “severos” e “graves” que afetaram mais de dois em cada 100 voluntários: fadiga extrema em 3,8% das pessoas e dores de cabeça muito fortes em 2% dos participantes — tudo problemas que surgiram após a administração da segunda dose da vacina.

No entanto, a Food and Drug Administration (FDA) — a agência governamental norte-americana que controla os bens alimentares e de saúde no mercado — apontou sete efeitos secundários considerados comuns, mas que não provocam um mal-estar severo: dor no local da injeção (84% dos voluntários), fadiga (63%), dores de cabeça leves (55%), dores musculares (38%), arrepios (32%), dores nas articulações (24%) e febre (14%).

No folheto informativo da vacina da Pfizer/BioNTech publicado no Reino Unido, as autoridades confirmam que os efeitos secundários mais comuns da vacina (os que afetam mais de uma em cada 10 pessoas) são dores no local da injeção, cansaço, dor de cabeça, dores musculares, arrepios, dores nas articulações e febre. Os efeitos secundários comuns (até uma em 10 pessoas) são inchaço e vermelhidão no local da injeção e náuseas. Os efeitos secundários considerados raros (uma em cada 100 pessoas) são inchaço dos nódulos linfáticos e prostração.