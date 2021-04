Chegou à Fórmula 1 em 1997, o ano em que Jacques Villeneuve foi campeão, em que Michael Schumacher fazia dupla com Eddie Irvine na Ferrari e em que Jos Verstappen, o pai do atual prodígio da Red Bull, ainda corria com a PIAA Tyrrell Ford. Foi também o primeiro dos 24 anos que se seguiram sem Grande Prémio em Portugal, até à corrida do Algarve em outubro do ano passado e depois da última no Estoril, em setembro de 1996. Em 1997, Rob Smedley chegou à Fórmula 1. E de lá para cá, não mais voltou a sair.

Formado em Matemática e Engenharia Mecânica, com um mestrado na mesma Engenharia Mecânica, o inglês saiu da universidade de Loughborough diretamente para o circuito da Fórmula 1. Começou com a Stewart Grand Prix, do três vezes campeão do mundo Jackie Stewart, e passou depois pela Jordan, pela Ferrari e pela Williams. Nas últimas duas, formou uma dupla de sucesso com Felipe Massa, o piloto brasileiro que nunca conquistou o título mas alcançou 11 vitórias ao longo de 15 temporadas. Em 2018, um ano depois de Massa deixar o Mundial, decidiu sair da Williams e expert technical consultant da Fórmula 1, subindo depois a diretor de Data Systems para toda a competição.

É nesta condição que conversa com o Observador sobre os novos “F1 Insights”, um conjunto de estatísticas em tempo real que foram criadas em parceria com a Amazon Web Services (AWS) e que vão tornar toda a transmissão televisiva das corridas muito mais envolvente e completa. O primeiro Insight estreou-se no passado fim de semana, em Imola, e detalha os timings e a violência das travagens de cada carro e cada piloto. Em entrevista, Rob Smedley conta também porque é que quer explicar aos espectadores o que é a unidade motriz, revela que as equipas são agora muito maiores do que eram nos anos 90 e recorda a relação de “confiança” com Massa.