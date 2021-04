FAMÍLIA E EDUCAÇÃO

O meu avô quer voltar ao centro de dia. Pode?

Sim. Os centros de dia de apoio às pessoas idosas também vão reabrir a partir do dia 5 de abril.

Tenho um irmão com deficiência. Ele pode voltar a ter apoio?

Sim. Os equipamentos sociais na área da deficiência vão também reabrir a partir desta data.

Os alunos vão regressar às escolas?

Sim, quase todos. Os alunos do 2º e 3º ciclos, portanto do 5º ao 9º ano, vão finalmente poder regressar às aulas presenciais. Os estudantes do ensino secundário ainda vão ter de esperar mais um tempo: o seu regresso só está previsto a partir de 19 de abril

Ok, e depois da escola? O meu filho tem 11 anos, vai poder ir para o ATL?

Sim e esta é mais uma novidade nesta segunda fase do desconfinamento: os ATL’s para os alunos de 2º e 3º ciclos vão finalmente abrir.

E as Universidades?

Tal como o ensino secundário, as faculdades só vão retomar as aulas presenciais a 19 de abril.

COMÉRCIO E RESTAURAÇÃO

E os hotéis em Portugal, abrem?

Ainda não, mantém-se tudo como está.

Tenho de continuar a usar máscara e a manter distanciamento?

Sim e o primeiro-ministro reforçou várias vezes o aviso: mesmo nesta segunda fase de desconfinamento, onde se espera que haja maior circulação de pessoas, o uso da máscara deve ser regra assim como a garantia do distanciamento físico.

Posso ir para uma esplanada com amigos? E estar mais à vontade?

Vai poder fazê-lo a partir da próxima segunda-feira, embora não em grupos maiores do que quatro pessoas. Pode estar à vontade, no entanto, a recomendação é que mantenha a máscara colocada sempre que não esteja a ingerir qualquer alimento.

E ir ao restaurante?

Mais ou menos. Se tiver esplanada, sim, já que só podem ser servidas refeições nesses espaços. Apesar de os restaurantes abrirem apenas a 19 de abril, os que tiverem esplanada já poderão começar a servir refeições a partir de segunda-feira, no exterior. O mesmo vale para os cafés.

Ok, vou dar tudo no segundo fim de semana de abril. Posso?

Mais ou menos. As esplanadas devem encerrar às 22h30 durante os dias de semana e às 13h00 aos sábados, domingos e feriados.

As lojas aqui na rua vão continuar fechadas?

As lojas mais pequenas, até 200 metros quadrados e com porta para a rua vão reabrir na segunda-feira.

Mas tenho saudades de ir ao centro comercial. Posso?

Não. Se tudo correr como previsto, os centros comerciais só vão reabrir a partir de 19 de abril.

Quero ir ao mercado. Posso?

Vai depender. Caberá às autarquias, em conjunto com as autoridades de saúde, autorizar o funcionamento de feiras e mercados que não apenas aqueles que vendem produtos alimentares.

VIAGENS

Quero ir para fora do país. Posso viajar para o Reino Unido, por exemplo?

Sim, o Governo anunciou que vai “facilitar as ligações” com países que tiveram a terceira vaga da pandemia mais cedo, como é o caso do Reino Unido. E sobre o Brasil, outro destino que tinha voos suspensos até 15 de abril (exceto os voos de repatriamento), volta a ter as ligações aéreas possibilitada, “embora com obrigação de testes e de medidas de quarentena”, segundo avisou o primeiro-ministro.

As fronteiras terrestres do país estão abertas?

Não. Na resposta aos jornalistas, António Costa deixou claro que as fronteiras terrestres com Espanha vão manter-se fechadas e que o calendário não muda.

Quero ir para os Açores. Posso?

Sim. As viagens de e para as regiões autónomas são permitidas, tal como esclareceu esta quinta-feira António Costa.

PRÁTICA DESPORTIVA

Posso finalmente ir ao ginásio?

Sim, os ginásios vão poder reabrir a partir de segunda-feira, embora não para a prática de desporto em conjunto. Mas se quiser continuar a praticar desporto ao ar livre, saiba que vai poder fazê-lo em grupos não maiores do que quatro pessoas.

Jogar ténis com um amigo é considerado desporto conjunto ou posso ir sem restrições?

O ténis é considerado uma modalidade de baixo risco, pelo que pode ser praticado a partir do dia 5 de abril bem como a natação, o surf, o bodyboard, o paddle e o ténis de mesa.

E golfe?

Também. O Governo vai permitir a reabertura de determinados equipamentos como campos de tiro; courts de ténis, padel e similares; circuitos permanentes de motas, automóveis e similares; velódromos; hipódromos e pistas similares; ginásios e academias; pistas de atletismo; e, também, campos de golfe.