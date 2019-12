2 É por isso que penso que há uma grande distância entre o que se proclama nas manifestações sobre a “emergência climática” e aquilo que realmente se está disponível para fazer. Quantos daqueles adolescentes, por exemplo, abdicariam do sonho de viajar até aos confins do mundo, naturalmente de avião, algo impensável na minha geração mas comum na geração deles? Quantos saberão que quando eu entrei na Universidade uma simples máquina de calcular que fazia as operações mais básicas custava vários meses de ordenado e que eles hoje têm no bolso telemóveis com mais poderes de computação do que as naves que levaram o homem à Lua? Quantos abdicarão do sofisticado calçado desportivo, fabricado nalgum país asiático, trocando-o por botas com solas de pneu reciclado?

Coloco estas questões porque o passar dos anos obrigam-me a olhar com algum cepticismo para as proclamações grandiloquentes que ouvimos por estes dias em que tantos líderes mundiais desfilam pela Conferência do Clima em Madrid. Pior: em que tantos deles procuram a redenção juntando-se a Greta Thunberg, de repente transformada numa espécie de sacerdotisa máxima de um culto inquestionável.

Uma coisa é o que se diz, outra o que se faz, outra ainda o que se pode realmente fazer.

3 Rebobinando, releio o que escrevi no Expresso a 16 de Maio de 1981 (sim, não estou enganado na data, foi mesmo há quase 40), num artigo intitulado “Secas e inundações, frio e calor: quem tem mão no tempo?” A minha conclusão de então era que “se o homem continuar a influir no clima, até a Europa se pode transformar num quase deserto e Lisboa numa nova Veneza, com a “baixa” inundada pelo oceano”.

Contudo, ao entrar nos detalhes, reparo que então os cientistas previam que a concentração de CO2 na atmosfera aumentasse 25% até ao final do século. Estamos em 2020 e ainda “só” aumentou 20%. É um detalhe, em 1981 a ciência climática dava os primeiros passos, nem sequer havia consenso sobre se haveria um aquecimento global ou um arrefecimento global. Mas um detalhe que, junto com muitos outros detalhes, me fez sempre seguir com cuidado os sucessivos relatórios. Há poucos dias, por exemplo, fui reler o primeiro relatório do IPPC, o painel de cientistas das Nações Unidas para as alterações climáticas, e verifiquei que felizmente nalgumas previsões eles enganaram-se. A temperatura não subiu tanto como tinham previsto. Mas atenção: isso aconteceu porque a subida da temperatura começou devagar, nos últimos anos acelerou muito.

Tantos anos – décadas – a seguir esta actualidade permitiram-me perceber três coisas. A primeira é que, apesar de alguns escândalos (como o “climategate”), a ciência climática é sólida e as alterações climáticas a que estamos a assistir são sobretudo derivadas da acção humana, e não de flutuações naturais do clima, que sempre as houve; a segunda, que a comunidade científica tende a destacar os cenários mais pessimistas, porventura porque sente a obrigação de advertir os decisores políticos para o pior que pode acontecer; a terceira, que onde os relatórios oficiais e científicos colocam um “pode acontecer”, a generalidade dos jornalistas traduz por “vai acontecer”. Ou seja, o que é hipotético transforma-se numa fatalidade. E o que é fatalidade passa então a servir para tudo – até já aconteceu justificarem-se terramotos com as alterações climáticas, mas adiante.

Mas atenção: a falibilidade dos modelos científicos pode funcionar para os dois lados. Há fenómenos graduais que têm consequências incrementais – mais 0,1 graus de temperatura fazem recuar os glaciares, há mais secas nalgumas regiões, mais chuvas noutras – mas podem ocorrer fenómenos disruptivos absolutamente imprevisíveis. Os cientistas começaram a falar mais deles recentemente, quando referiram os “tipping points”, eventos que podem desencadear alterações globais do clima em cascada. O mais assustador desses eventos, julgo eu, é uma súbita alteração das correntes marinhas, pois são elas as grandes estabilizadoras do clima à escala planetária. Pode isso acontecer? Está à beira de acontecer? Ou é só alarmismo? Não sei responder.