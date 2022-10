Quando um brinde só vale se o copo ficar vazio

Cerca de 40% da população da China (mais de 1400 milhões de pessoas) bebem vinho pelo menos uma vez por semana. É natural que as previsões apontem para que, muito em breve, este seja o segundo maior importador mundial de vinho. E, ainda que a sua própria produção também esteja a aumentar, este é um mercado que promete. O vinho de Portugal marca presença naquele país há muitos anos e, nas lojas e supermercados, não falta o Periquita. Que, mais uma vez, é um dos mais vendidos entre os portugueses.

Os chineses e o vinho

O vinho já faz parte da cultura chinesa desde antes da era Cristã, durante o governo do imperador Wu, no período Han (140-88 a.C.) e apenas nobres e oficiais de altos cargos o podiam beber. Segundo um artigo publicado no site do Instituto Confúcio da Universidade de São Paulo, Brasil, o vinho só se difundiu entre classes mais baixas no tempo da Dinastia Tang (618-907). Isto aconteceu sobretudo ao redor das regiões produtoras no centro-norte do país. No entanto, agradou logo ao paladar chinês e até fez com que poetas escrevessem versos em sua homenagem.

Entre altos e baixos, por vezes devido à concorrência de outras bebidas ou a questões religiosas e políticas, a viticultura foi drasticamente reduzida. Consequentemente, o interesse pelo vinho esmoreceu e foi apenas no final da dinastia Qing (1644 a 1912), a última antes da república, que se retomou o gosto pelo vinho. Finalmente, a produção em larga escala (e consumo) começou no fim do século XIX e, até hoje, tem vindo a aumentar, tal como o interesse dos chineses pelo vinho, o crescimento do hábito de o beber e as importações.

Segundo um estudo desenvolvido pela HKTDC Research, os chineses acreditam que o vinho faz bem à saúde e essa é a razão principal para o consumirem. Outras razões apontadas são a associação a uma vida com glamour, o sabor e o alívio do stress. O estudo mostra que há mais homens do que mulheres a beber vinho, mas enquanto eles também consomem outras bebidas, elas são mais fiéis ao vinho.