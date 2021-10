Ora, é neste cenário que a Seara Nova nasce, e é só neste contexto que pode ser percebida a sua importância. A força do Integralismo era tal que a própria revista Águia, órgão primeiro da Renascença e de onde migraram alguns dos mais importantes seareiros, era mais facilmente, e à revelia dos seus autores, vista como um órgão de tendência nacionalista pervertida do que como uma revista democratizante. O esforço da Seara Nova é, assim, o de reinterpretação da cultura portuguesa de um modo que fuja ao do Integralismo e, posteriormente, ao do Estado Novo, seu herdeiro intelectual (pelo menos na forma como interpretou a História). Esta tarefa é tanto mais difícil quanto uma das principais bandeiras de António Sérgio, um dos principais seareiros: é a luta pela compreensão da razão como universal, contra as especificidades nacionais e as tradições folclóricas.

É, assim, interessante que o grande projeto da Seara Nova se forme em torno da cultura portuguesa, ao mesmo tempo que procura negar a sua especificidade. Os grandes expoentes da Seara Nova, Jaime Cortesão, António Sérgio e Raúl Proença, farão assim da revista uma engenhosa forma de interpretar a cultura portuguesa, não pelo seu carácter específico, mas como manifestação de tendências progressivas universais, que encontrarão por vezes resistências, por outras terrenos mais férteis. A luta pelo racionalismo será um dos temas clássicos de Sérgio, como o carácter democraticizante dos descobrimentos fará parte das teses mais conhecidas de Cortesão.

No fundo, aquilo que o Integralismo fará para um lado, a Seara procurará fazer para o outro. Sérgio ataca o lirismo da poesia portuguesa, dos mais românticos poetas a Junqueiro, reclama com o atraso no ensino provocado pelos ensino clerical, fará uma topografia constante das forças progressivas e democráticas contra as forças impeditivas do progresso, com a particularidade de ser um idealista clássico, crente na razão e nas “ideias”, o que lhe dará uma abrangência e uma originalidade que os críticos marxistas dos anos seguintes não terão. A interpretação da história ou da literatura feitas por Sérgio, embora menos capazes, não serão tão dicotómicas como as de Borges Coelho ou de Óscar Lopes, e isso dá-lhes um interesse que, embora hoje em muitos aspetos nos pareça datado, no seu pedagogismo ingénuo e na crença algo vaga nas reformas das mentalidades, é bastante invulgar nos ensaístas portugueses.