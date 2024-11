Quanta literatura existe numa bebedeira?

A propósito da publicação pela Casa das Letras de Breve História da Bebedeira, de Mark Forsyth (com tradução de Francisco Agarez), gostaria de me dedicar a uma também breve comparação entre bêbados e escritores, uma vez que me parece existir uma forte correlação (bem como uma importante diferença) entre criação literária e invenção ébria.

O primeiro ponto de contacto é, evidentemente, o facto de muitos escritores e artistas acumularem funções, sendo uns bêbados de primeira. A lista é longa e uma enumeração pareceria um folclórico e mesquinho exercício de coscuvilhice, a que, apesar do meu grande apreço por folclore, coscuvilhice e mesquinhez, pouparei os leitores. Por si só, essa coincidência nada prova, pelo que importa aprofundar mais esta correlação.

No primeiro parágrafo do livro, Forsyth confessa “não saber realmente o que é a embriaguez”. Perante o evidente conflito entre esta confissão e a sua vontade de dedicar um livro ao tema, o escritor acrescenta: “se os escritores consentissem que um pormenor tão insignificante como a ignorância os impedisse de escrever, as livrarias estariam vazias”. Forsyth tem razão. Por bizarro que possa parecer, a atividade literária (tanto crítica como criativa) consiste precisamente numa investigação ignorante. Esta descoberta não é propriamente original, uma vez que já a encontramos no diálogo platónico Íon, onde Sócrates força o rapsodo protagonista que dá nome à obra a admitir que quando Homero escreve sobre cavalos não sendo cocheiro, ou quando fala de pescas não sendo pescador estaria a falar do que desconhecia e a obrigar intérpretes da sua obra, como Íon, a comentarem assuntos que extravasavam os seus conhecimentos.

▲ A capa de "Breve História da Bebedeira", de Mark Forsyth, na edição portuguesa da Casa das Letras

Em certo sentido, escrever um livro é uma atividade que consiste em persuadir os outros de que sabemos do que estamos a falar quando não é de todo esse o caso. Se a literatura for uma reprodução ficcional da vida, então um escritor teria necessariamente de ser alguém especialista em estar vivo, alguém que compreendesse a fundo o mistério da existência. Não sei se já tiveram a oportunidade de conhecer algum escritor, bom ou mau, mas estou em condições de garantir que não é isso que acontece. Um escritor gabar-se de compreender melhor do que o resto de nós, míseros mortais, o que é estar vivo seria o mesmo que o recordista do mundo do salto em altura descrever-se como a pessoa que mais perto esteve de tocar com a barriga na lua sem a ajuda de outro instrumento que não o seu corpo. É uma afirmação fatualmente verdadeira, mas a distância ao alvo ridiculariza a excelência do feito. Ora, ainda que alguns abstémios sejam prodigiosos no desporto de falar confiantemente do que desconhecem, os grandes rivais dos escritores neste aspeto serão, sempre, os bêbedos e, desejavelmente, os padres quando falam de sexo.

Encontramos outra semelhança entre alcoolismo e literatura na passagem de As Variedades da Experiência Religiosa, de William James, que aparece citada no referido livro de Forsyth: “A influência do álcool sobre a humanidade é inquestionavelmente devida ao seu poder de estimular as faculdades místicas (…) Para os pobres e os analfabetos [o álcool] ocupa o lugar dos concertos sinfónicos e da literatura (…) A consciência embriagada é um fragmento da consciência mística”. James está aqui a sugerir que o álcool, tal como a música e a literatura, derivariam do nosso lado místico, o que, mais uma vez, traz de volta a discussão de Sócrates com Íon, onde se debate a hipótese de a inspiração ser uma possessão divina, isto é, a possibilidade de a escrita ser um momento acerca do qual pouco teríamos a dizer porque não estaríamos em nós nesses momentos. Nesse sentido, não é uma coincidência que na mitologia grega Dioniso fosse tanto o deus do vinho como do teatro.