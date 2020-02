Qualquer médico vai poder antecipar a morte de um doente, independentemente da especialidade? Como é administrada a medicação? Quem é elegível? Quanto é que essa prática irá custar ao Serviço Nacional de Saúde (SNS)? Que alterações jurídicas terão de ser feitas para que o ato não entre em conflito com outros dispositivos legais? E os seguros de saúde e de vida serão alterados?

Estas são apenas algumas das dúvidas que surgem, agora que foram aprovados os cinco projetos de lei do Bloco de Esquerda (BE), do PS, do Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV), do PAN e do Iniciativa Liberal, que preveem a despenalização da morte medicamente assistida. Ainda há um longo caminho a percorrer para que se possa antecipar a morte a um doente em Portugal, mas desde já surgem questões que terão de ser respondidas na elaboração da lei. Falámos com vários especialistas — médicos, um ex-governante, um advogado e um especialista em Economia da Saúde, entre outros — para tentar esclarecer 10 grandes dúvidas.

A eutanásia poderá ser aplicada por um médico de qualquer especialidade?

Os cinco projetos de lei não referem que a morte medicamente assistida tenha de ser praticada por um médico em especifico. Falam em médico da escolha do doente, “médico da patologia” específica de que padece o paciente e em psiquiatras — e mesmo estas terminologias variam de diploma para diploma. A única ressalva — que só não aparece no projeto de lei do PEV — é que os profissionais de saúde (sejam médicos ou enfermeiros) que participem no processo têm de estar inscritos nas respetivas ordens, sendo que os enfermeiros têm de ser supervisionados por médicos.

Situações que mereceram críticas por parte do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV): nos pareceres, os conselheiros referiram que era “redutor” o facto de os diplomas só exigirem que os médicos e os enfermeiros estejam inscritos nas ordens e criticou ainda a formulação ‘supervisão dos enfermeiros’, considerando-a “manifestamente excessiva”, porque se trata de uma profissão autónoma.