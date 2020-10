Esta é uma aventura que o Japão já cumpriu com sucesso uma vez e que está prestes a executar pela segunda. Em junho de 2010, a Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial (JAXA) conseguiu trazer de regresso a casa uma amostra com menos de um grama de pó asteroidal vindo do asteroide Itokawa, a 195 milhões de quilómetros do planeta. Agora, a missão Hayabusa 2 também está a caminho da Terra com uma amostra do asteroide Ryugu, “Palácio do Dragão” no folclore japonês.

Ryugu é um asteroide especial: de acordo com a plataforma Asterank, uma base de dados que cruza informações científicas e económicas de mais de 600 mil asteroides, foi avaliado em 82,8 mil milhões de dólares (cerca de 70 mil milhões de euros). Com formato de diamante, tal como Bennu, este custaria 330 vezes mais que o diamante Hope, do Instituto Smithsonian, que inspirou a jóia do clássico do cinema “Titanic”. O Itokawa, destino da primeira missão japonesa, está avaliado em… zero euros.