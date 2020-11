Leiria é a única capital de distrito do continente fora do grupo de maior risco, mas está perto do limite mínimo

Os dados por concelho divulgados esta segunda-feira confirmam ainda que, entre 28 de outubro e 10 de novembro, Leiria foi a única capital de distrito no continente a ter menos de 240 casos por 100 mil habitantes, não estando, por isso, sujeita a medidas mais restritivas. No entanto, o número de infetados era de 235 por 100 mil habitantes, muito, mas muito próximo do limite mínimo estabelecido pelas autoridades (240). Se a pandemia se continuar a estender para a zona Centro, é provável que na próxima revisão da lista, dentro de quinze dias (a 26 de novembro), o panorama já possa ter mudado.

Já todas as capitais de distrito dos Açores e da Madeira estão fora das zonas de mais alto risco.

Portugal está à frente de Espanha ou mesmo dos EUA

A incidência cumulativa de casos por cem mil habitantes a 14 dias coloca Portugal em décimo lugar no panorama europeu, explicou esta segunda-feira a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas. Segundo os dados do Centro Europeu do Controlo de Doenças, que estão em constante atualização, o país já terá subido para nono lugar, isto porque França melhorou no indicador.

Portugal (com 713,5 casos por 100 mil habitantes, segundo estes mapas do Google feitos com base nos dados do Centro Europeu do Controlo de Doenças) tem estado a subir na tabela europeia, nos últimos dias, de casos por 100 mil habitantes, e está à frente de países como Espanha (583,9), Reino Unido (495,2), ou mesmo os EUA (558,5). Mas muito aquém de países como a República Checa (1.108,3) ou a Suíça (1.197,5).