Portugal ainda não tem uma estratégia nacional focada apenas no combate à pobreza energética (aqui entendida como a incapacidade em manter a casa quente no inverno ou arrefecida no verão), embora esteja a trabalhar nela, segundo já adiantou o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes. Por outro lado, no esboço do Plano de Recuperação e Resiliência entregue a Bruxelas, o Governo destinou 620 milhões para tornar os edifícios mais eficientes a nível energético. Mas o valor fica aquém do necessário e as medidas que até agora têm sido tomadas são “grosseiramente insuficientes”, defende um estudo realizado pela Universidade Nova de Lisboa em colaboração com o Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente (GEOTA) e a Rede Douro Vivo, cujo relatório final será divulgado nos próximos dias.

Nas contas da equipa de investigação liderada pelo engenheiro João Joanaz de Melo, a que o Observador teve acesso, seria preciso um investimento de 25 mil milhões de euros, repartidos entre o Estado e as famílias, para garantir o conforto térmico nas casas — um valor que é “o resultado acumulado do crescimento urbano desregrado de 40 anos”, nota o especialista em conversa com o Observador. É que, segundo os investigadores, dos quatro milhões de casas de primeira habitação, três em cada quatro (75%) não cumprem o atual regulamento do comportamento térmico dos edifícios (ou seja, são desconfortáveis ou insalubres).

Os 25 mil milhões de euros resultam da análise das medidas implementadas em diversos países, bem como do efeito de políticas adotadas no passado. E já têm em conta um “nível suficientemente interessante [de investimento] para uma família de classe média aplicar poupanças na melhoria da sua casa”.

Estado deve desembolsar 1,1 mil milhões durante dez anos

Mas nem todas as famílias têm dinheiro para pensar em substituir janelas ou renovar o isolamento térmico — só a primeira intervenção (que pode implicar mudanças nas caixas de estores, por exemplo) pode chegar a custar perto de 10 mil euros, numa casa média. É por isso que o estudo coordenado por Joanaz de Melo sugere diferentes incentivos públicos consoante o estatuto socioeconómico dos agregados familiares. Nas contas dos investigadores, para as cerca de dois milhões de casas de primeira habitação que pertencem a famílias de classe média, o investimento necessário é de 16 mil milhões (dos tais 25 mil milhões), um valor dividido entre as famílias e o Estado. A “melhor” forma de o Governo as incentivar, segundo o estudo, é através de incentivos fiscais.

Os investigadores propõem uma dedução em sede de IRS de 30% do valor nominal do investimento na melhoria da eficiência energética das casas (desde instalação de painéis solares ou substituição de janelas e coberturas, isolamento térmico, etc.), sendo que o Estado recuperaria parte desse valor sob a forma de impostos, como o IVA. Em termos líquidos, para estas famílias, o Estado teria de pagar 17% do valor do investimento para “alavancar” as mudanças necessárias. A fatia de leão de investimento estaria, assim, a cargo das famílias.

No caso dos agregados familiares de baixos rendimentos, que vivem “no limiar da dignidade”, os incentivos fiscais “não funcionariam”, mas também não há “uma ferramenta que cubra tudo”. Este leque de famílias é abrangente — e inclui as mais pobres que vivem em casas arrendadas, onde os senhorios não têm incentivo em melhorar a eficiência energética (não seriam eles a usufruir do investimento). “É preciso perceber, casa a casa, qual a situação e como é preciso resolvê-la“, explica o também presidente e fundador do GEOTA. O financiamento do Estado a estas famílias já teria de estar “perto dos 100%” e ser “extremamente dirigido e cuidadoso”, com um acompanhamento “a nível local”, nos municípios e nas paróquias.