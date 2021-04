O “trabalho excessivo, com interrupções, com multitasking e com reuniões Zoom a toda a hora”, em que as pessoas “são baratas tontas”, acaba por ser um “violência sobre os trabalhadores”, tendo um impacto evidente na qualidade de sono, indica Teresa Paiva. “Tem de haver limites claros” para as pessoas “trabalharem bem-dispostas” — e, para isso, precisam de uma boa noite de sono.

Com a ordem para evitar sair à rua, Ana Santa Clara salienta igualmente a falta de exposição à luz solar: “As pessoas apanham menos luz, que faz falta para a regularização do padrão do ciclo de sono”. A psiquiatra destaca que é “importante estar sincronizado com o ciclo do dia e da noite”.

A ansiedade foi algo que também aumentou durante a pandemia e que acabou por prejudicar a qualidade do sono: “Houve mais queixas de sono, da ansiedade e de padrão de depressão”, assinala Ana Santa Clara. Também Teresa Paiva corrobora a ideia de que uma abordagem mais “pessimista” na vida, em que se pensa demais em “chatices”, acaba por desajustar os padrões de sono. “Quando alguém se mete na cama a ver se dorme para esquecer os problemas, é uma péssima ideia”, sublinha a neurologista.

A boa notícia é a tal de que há pessoas a dormir melhor, muito por causa da suspensão de rotinas que normalmente causavam stress, como as horas de ponta no trânsito, de manhã e ao fim da tarde. “Este grande nervosismo em que as pessoas estão durante três horas diárias reduziu-se de forma significativa”, sinaliza. E isso acabou não só por reduzir a ansiedade, como também por tornar mais fácil aumentar as horas de sono.

Como dormir melhor? E o que não se deve fazer para ter uma boa noite de sono?

Para as especialistas, há vários truques para ajudar a dormir melhor durante a noite, que já provaram ser “eficazes” cientificamente.

Praticar exercício físico e ter uma boa alimentação, preferencialmente regular. Ana Santa Clara aconselha uma caminhada à hora de almoço, que promove não só a atividade física, como também permite a tal exposição à luz solar.

Impôr uma “regularidade horária”, ou seja, ter sempre a mesma hora de ir para a cama e a mesma hora de acordar. É essencial manter o “ritmo regular”, diz Ana Gomes Allen.

Fazer um esforço para estar exposto à luz natural, o que ajuda o organismo a calibrar os horários de sono. E mesmo quem não tem varanda ou jardim, deve tentar abrir os cortinados ou persianas.

Comer três horas antes de ir para a cama e não na hora de dormir.

Tirar um tempo para se fazer o que mais se gosta e socializar com familiares e amigos, de modo a evitar o isolamento, que traz quadros de depressão e de ansiedade — que acabam por perturbar a qualidade do sono.

Estabelecer um local de trabalho que deve ser diferente daquele em que se dorme. Para aqueles que utilizam a mesma divisão para trabalhar e para descansar, deve haver duas zonas diferenciadas. “Não se devem misturar os espaços”, afirma Ana Allen Gomes.