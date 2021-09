Em 2017, nem a própria Inês de Medeiros conteve a surpresa: com uma margem de apenas 313 votos, a ex-atriz e ex-deputada que se candidatava pelo PS à câmara municipal de Almada acabou com 41 anos de governação autárquica comunista num concelho com quase 180 mil habitantes. A CDU comandava desde 1976 a histórica cidade operária — e a vitória de Inês de Medeiros foi celebrada entusiasticamente pelo PS e contribuiu decisivamente para Jerónimo de Sousa admitir a derrota eleitoral do PCP nas autárquicas de 2017. A margem, minúscula, contribuiu para alongar as dúvidas durante a noite eleitoral e levou PS e CDU a elegerem o mesmo número de vereadores: quatro. Para governar, Inês de Medeiros precisou de se aliar aos dois vereadores do PSD — e foi esta espécie de bloco central autárquico, que tem negociado cada decisão ao longo dos últimos quatro anos, que permitiu retirar a CDU do poder ao fim de mais de quatro décadas.

Quatro anos depois, é este o complexo ponto de partida para uma das corridas eleitorais mais renhidas do país.

Agora, Inês de Medeiros recandidata-se com o argumento de que Almada não deve regressar às mãos dos comunistas — e sustenta que em quatro anos de governação PS foi possível retirar a cidade da estagnação. Mas a CDU tem em Almada um dos seus principais campos de batalha nas eleições de 26 de setembro e recuperar a autarquia é um dos objetivos declarados de Jerónimo de Sousa. Para o conseguir, os comunistas e os ecologistas foram buscar um dos seus nomes mais fortes da política autárquica: Maria das Dores Meira, que se encontra a terminar o terceiro e último mandato como presidente da câmara de Setúbal e que agora se lança ao desafio de reconquistar Almada para a CDU. Por outro lado, o atual parceiro de governação de Inês de Medeiros, o PSD, liderado pelo vereador Nuno Matias, volta a concorrer em lista própria. E a vereadora Joana Mortágua, a única representante do Bloco de Esquerda no executivo, recandidata-se ao lugar que pode servir de desempate à esquerda — mas que algumas sondagens indicam poder estar ameaçado.

“Acho que Almada, por fim, está a entrar num novo período de normalidade política”, comenta Inês de Medeiros ao Observador, sentada à mesa de um café na Praça do Movimento das Forças Armadas, no coração da cidade de Almada, enquanto beberica uma meia-de-leite. São cerca das 11h da manhã e a autarca já tem duas ações de campanha nas pernas: começou cedo a distribuir folhetos na estação de comboios do Pragal, onde apanhou o metro de superfície até à Praça São João Batista, no centro, para continuar a arruada pela larga avenida Dom Nuno Álvares Pereira, que atravessa a cidade.