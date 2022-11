O que distingue um automóvel de luxo? O conforto excecional e a suavidade da viagem, uma cabine aconchegante e a melhor qualidade dos materiais. Também deve ter um motor potente, muita tecnologia digital e sistemas de assistência ao condutor. Finalmente, para muitos o mais importante, uma experiência de condução apaixonante.

O acabamento luxuoso e os níveis de performance são diretamente proporcionais ao preço, o que torna estes automóveis exclusivos e menos acessíveis a quem não pode pagar o melhor que a vida tem para oferecer. Mas alugar um carro de luxo e desfrutar de uma viagem longa, em família ou com amigos, é cada vez mais fácil e até pode custar menos do que imagina. Descubra as ofertas disponíveis na SIXT e veja como pode ser mais rentável alugar um automóvel topo de gama, apenas quando é necessário.

Assente numa cultura de inovação tecnológica permanente, a SIXT destaca-se pelo elevado nível de serviço ao cliente e pela frota alargada que inclui uma vasta gama de modelos premium, com uma relação preço-qualidade muito atrativa. Para o comprovar, escolhemos o BMW X6 e desenhamos um itinerário com quatro destinos para conhecer em três dias, especialmente planeado para aproveitar os fins de semana prolongados de dezembro.

A península mágica

A primeira paragem deste roteiro transibérico com o BMW X6 fica na região centro de Portugal, nas margens do rio Zêzere em plena albufeira de Castelo de Bode. A aldeia de Dornes é um lugar mágico que encontramos no final da estrada cénica que contorna o perímetro da barragem, serpenteando entre retas e curvas onde o nosso X6 se mostra silencioso e confortável como se espera de um topo de gama. Os tons de verde da floresta conjugam-se com os de castanho, numa atmosfera outonal que nesta época do ano costuma assegurar uma neblina envolvente, ao amanhecer e ao cair da noite. Dornes é uma das 7 Maravilhas de Portugal, um cenário de postal ilustrado muitas vezes legendado como “Terra Mítica dos Templários”. Erguendo-se na praça central, a magnífica torre pentagonal é um exemplar único de arquitetura militar do século XII. A partir dali apreciamos a paisagem sobre as margens do Zêzere, que antecedem o grande lago da albufeira. Ali ao lado há uma praia fluvial que é muito procurada durante a época balnear.

Entre ruas estreitas e pequenos largos, vale a pena demorar-se alguns minutos na pequena Capela de Santo António, muito simples e bem conservada. Mais acima, datada do final do século XIII, a Igreja de Nossa Senhora do Pranto tem algumas obras de arte sacra e ainda conserva um órgão de tubos. De regresso ao BMW X6, apreciamos os pormenores da cabine que nos fazem sentir como se estivéssemos a bordo de um avião, em classe executiva. A qualidade e envolvência dos bancos em pele, o sistema de alta fidelidade Bang & Olufsen e os dois ecrãs que garantem o melhor entretenimento no banco traseiro são ingredientes de sucesso na receita preparada pelos designers do mais luxuoso SUV coupé da casa de Munique.

A montanha misteriosa

A caminho da Serra da Estrela, começamos a vislumbrar algumas das paisagens naturais mais dramáticas de Portugal. As montanhas imponentes do maciço granítico, onde iremos encontrar o ponto mais alto de Portugal continental (1993m), integram de forma harmoniosa os profundos vales glaciares, salpicados aqui e ali pelo casario das aldeias pitorescas. Esculpido num antigo glaciar, o Vale do Zêzere é uma maravilha da natureza que nos seduz à medida que ascendemos em direção ao pico da Torre. O ponto mais alto de Portugal continental é na verdade um planalto onde se demarcam na paisagem as duas icónicas cúpulas de radar construídas nas décadas de 1950 e 1960 para a Força Aérea Portuguesa. O cume situado a 1993 metros fica no centro de uma rotunda gigante e é assinalado por uma coluna em pedra com sete metros de altura, a medida certa para completar os dois mil metros de altitude.

Para explorar o território da Serra da Estrela é difícil encontrar uma opção melhor do que um SUV de luxo como o BMW X6. A altura ao solo e a tração integral permanente são cruciais para abordar qualquer caminho mais acidentado, sempre com elevado conforto. Em qualquer circunstância, é fácil conduzir em curvas apertadas e terrenos inclinados como os que encontramos para chegar ao trilho pedestre que temos de percorrer para ver de perto o Covão dos Conchos. O que à primeira vista é descrito por muitos turistas como um cenário de ficção científica resulta do escoadouro da água Ribeira das Naves por um túnel que tem cerca de 1,5 km de extensão, construído na década de 1950 para levar a água até à Lagoa Comprida. Percorremos mais de 50 quilómetros em estradas montanhosas com paisagens deslumbrantes, paramos na estância de ski e depois no miradouro dos Piornos, que proporciona sempre imagens poderosas da serra, com ou sem neve.

A cidade dourada

Fizemos cerca de 220 quilómetros desde que saímos do hotel, em Unhais da Serra, mas a facilidade com que o X6 devora a estrada faz com que tudo pareça rápido e muito fácil. Sem sombra de cansaço, entramos na Cidade Dourada, como é conhecida Salamanca por causa do efeito provocado pela arquitetura dos edifícios construídos em arenito de Villamayor. O material apresenta um tom acobreado que vai ganhando matizes dourados com o sol, a tal ponto que as fachadas parecem mudar de cor ao longo do dia. É uma das cidades mais ricas em monumentos da Idade Média e do Renascimento, além do período barroco e neoclássico, classificada como Património da Humanidade pela Unesco, em 1988. Entre os locais mais emblemáticos da zona histórica vale a pena descobrir tudo o que se encontra em redor da Plaza Mayor, considerada um elogio do barroco que foi edificada entre 1729 e 1755.

A imponente Catedral de Salamanca é ponto de visita obrigatório, tratando-se de facto de dois templos unidos entre si, construídos em época distintas. A Velha, em estilo românico onde se destaca a Torre do Galo, é datada do século XIII enquanto a Nova é uma obra do século XVI. Regressamos ao estacionamento, próximo da Universidade Pontifícia onde ainda se mantém a tradição de encontrar a figura de uma rã na fachada do edifício, como bom presságio para ter boas notas nos exames. Os engenheiros da marca bávara não estudaram aqui, mas devem ter tido excelentes notas a avaliar pelo alto nível de qualidade do X6, um carro que grita o poder e sedução de um verdadeiro topo de gama.

A cordilheira cantábrica

A viagem pela A66 permite-nos sentir a personalidade que distingue os automóveis de luxo como este X6, tão à vontade numa autoestrada como na mais sinuosa das rotas de montanha. Os Picos da Europa formam um maciço calcário de grande complexidade geomorfológica, com uma vasta quantidade de montanhas e vales, desfiladeiros e grandes arestas que impressionam pela grandeza. Embora os vários cumes nunca ultrapassem os três mil metros de altitude, é a orografia densa e a proximidade do oceano que originam mudanças bruscas no clima. Estas são paisagens que perduram na retina, com belas florestas de faias e carvalhos no sopé das montanhas e picos a perder de vista, com o Mar Cantábrico a menos de 40 quilómetros em linha de vista. No miolo da cordilheira existem miradouros acessíveis de carro, como o de Camarmeña, que está alinhado com o Canal do Tejo por onde passa o caminho que sobe até Bulnes. Dali é possível continuar a subir ao longo de quase 700 metros de altitude, até Majadas de Ondon para desfrutar de uma paisagem fantástica.

Nestas sinuosas estradas de montanha, temos de assumir que é raro conduzir um carro tão grande, tão pesado e tão alto e ainda assim sentir que nos podemos atirar às curvas como se estivéssemos num pequeno GTi. Em grande parte, isto fica a dever-se à repartição equilibrada do peso entre os eixos dianteiro e traseiro, que é outra característica de um topo de gama. Poderoso e suave ao mesmo tempo, um topo de gama luxuoso como o BMW X6 oferece o melhor de três mundos: o conforto e requinte de uma berlina luxuosa, mas também a dinâmica e o comportamento de um desportivo e, já agora, a versatilidade de um SUV todo-o-terreno.

Entre agora no site ou instale a app da Sixt e surpreenda-se com as ofertas de automóveis premium. Faça a reserva e parta à descoberta, em família ou com amigos, sem desculpas nem adiamentos. Não se esqueça que a vida é só uma, portanto viva-a bem!