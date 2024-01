Caminhar para a aparente moderação, sem perder a identidade; fazer esquecer as propostas mais polémicas, sem deixar de segurar o eleitorado que fez insuflar o partido; jurar que o PSD está condenado a engolir o Chega, sem se comprometer em derrubar Luís Montenegro; ignorar o líder social-democrata para impedir a bipolarização entre PS e PSD; e, finalmente, começar a fazer aquilo que prometeu à entrada da 6.ª Convenção Nacional do partido, em Viana do Castelo: apresentar propostas concretas para deixar de ser percecionado como um partido de protesto.

Ao segundo dia da reunião magna do Chega, André Ventura tentou lançar as bases da estratégia do partido para as próximas eleições legislativas. O objetivo declarado e assumido é tentar dar uma nova roupagem ao Chega sem defraudar as expectativas dos militantes, ao mesmo tempo que tenta não assustar o eleitorado que quer conquistar para conseguir disputar com o PSD o lugar de partido mais votado à direita.

A moderação no radicalismo

