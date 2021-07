O Gráfico 6 mostra a evolução do rácio de Dívida Pública sobre o PIB, segundo a definição oficial de Maastricht. Como se vê, depois de ter atingido o pico de 131% em 2016, este caiu para 116 (-15 pontos percentuais) nas vésperas da pandemia. As intervenções do Estado durante o lockdown levaram a um salto do rácio da dívida de 17 pontos percentuais para 133% do PIB, um nível record histórico. Segundo as projeções do CFP de abril (Perspetivas orçamentais 2021-2025), este rácio deverá entrar novamente em trajetória descendente devido à conjugação da recuperação económica e das baixas taxas de juro e inflação, atingindo em 2025, 117% do PIB, ou seja, próximo do rácio da véspera da pandemia.

Como é que se comparam estas taxas na UE? O Gráfico 7 dá-nos os rácios da Dívida Pública sobre o PIB dos países da UE, segundo as últimas previsões da Comissão Europeia, que já são mais otimistas do que as do Conselho das Finanças Públicas. Como podemos observar, tanto em 2020 como em 2022, Portugal é o terceiro país com o maior endividamento do Estado (122% em 2022), só ultrapassado pela Grécia (201%) e Itália (157%). A Grécia é um caso especial, pois não só tem a maior percentagem de dívida em tomadores oficiais, como a sua dívida é a longo prazo e com taxas de juro fixas relativamente baixas.